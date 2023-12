Piernik to jedno z tych ciast, które charakteryzują się smakiem przypraw korzennych. I to właśnie m.in. dzięki tym przyprawom ma piernik doskonałą konsystencję, smak i aromat. I choć wariacji na temat piernika jest mnóstwo, to warto sięgnąć po sprawdzony przepis, z którego korzystały już nasze babcie i prababcie.

Babciny piernik - składniki

Do przygotowania babcinego piernika potrzebujemy następujących składników:

trzy szklanki mąki pszennej,

miks przypraw do piernika,

jedna szklanka miodu,

jednak szklanka cukru pudru,

pół szklanki oleju,

pół szklanki mleka,

trzy jajka,

trzy łyżki kakao,

dwie łyżeczki sody oczyszczonej,

powidła śliwkowe,

czekolada,

suszone bakalie.

Babciny piernik - przepis

Do naczynia wsypujemy mąkę i przyprawy do piernika, a następnie dokładnie mieszamy. Do rondelka dodajemy miód i cukier puder, mieszamy i podgrzewamy do momentu, aż cukier się rozpuści. Rondelek zdejmujemy z ognia i jego zawartość wlewamy do naczynia z mąką i przyprawami. Całość miksujemy, dodajemy olej i ponownie miksujemy.

Do czystego naczynia wlewamy mleko i wsypujemy kakao. Dokładnie mieszamy i przelewamy do naczynia z mąką i miodem. Wbijamy jajka i całość miksujemy.

Do szklanki wlewamy trzy łyżki stołowe z wodą i wsypujemy sodę oczyszczoną. Mieszamy i przelewamy do naczynia z naszym ciastem. Ponownie całość miksujemy.

Blachę do pieczenia wyścielamy papierem do pieczenia i przekładamy przygotowane ciasto. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez około 30 minut. Gdy piernik się upiecze i wystygnie smarujemy go marmoladą, polewamy rozpuszczoną czekoladą i okraszamy bakaliami.