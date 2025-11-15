Za taką pomidorówką tęsknimy. Kucharka zdradza przepis na klasyk jak z przedszkola
Pomidory, aromatyczne warzywa i smak, który przenosi nas wprost do dzieciństwa: taka jest klasyczna pomidorowa, którą pokochały całe pokolenia. Joanna Trafiałek, kucharka z przedszkola "Tajemniczy Ogród", zdradza swój sprawdzony przepis na zupę, która znika z talerzy błyskawicznie. To za tym smakiem wielu z nas tęskni.
Kucharka zdradza przepis na tradycyjną pomidorową
Mawia się, że zupę pomidorową lubi każdy. Jest ogromna ilość przepisów na to danie: od zup-krem, przez różnice w wywarach, na których jest przygotowywana, przez to, czy dodaje się do niej koncentratu, pomidorów z puszki czy passaty. Jedni wolą pomidorówkę z makaronem, inni z ryżem. Jedni zabielają ją śmietaną, inni jogurtem. Opcjonalny jest także dodatek masła. Tradycją wręcz stało się "przemienianie" rosołu z niedzieli na poniedziałkową pomidorową. Ile ludzi - tyle opinii i smaków. Ale w zasadzie każdy kocha to danie, bo kojarzy się z dzieciństwem. Smak tradycyjnej pomidorowej jak z przedszkola to coś, za czym tęskni mnóstwo dorosłych już osób.
Joanna Trafiałek, która jest zawodową kucharką w przedszkolu "Tajemniczy Ogród" postanowiła, za pomocą swojego Instagrama @joanna.trafialek zdradzić, jak przygotowuje właśnie taką zupę dla dzieciaków. - Właśnie ta zupa smakuje dzieciom najbardziej i widać to, bo jest zjadana do samego końca - mówi na nagraniu kobieta, a w tle pokazuje proces gotowania. W komentarzach pod tym postem pojawiły się słowa podziękowania, wspomnienia z dzieciństwa i mnóstwo serduszek. Wygląda na to, że ten przepis rzeczywiście jest w stanie przenieść nas za pomocą smaku i aromatu do beztroskich lat przedszkolnych.
Pomidorówka jak za dawnych lat - przepis
Składniki
Na 10 litrów
- 400 g marchwi (lub więcej)
- 200 g selera,
- 200 g pora,
- 200 g pietruszki
- 330 g ryżu
- 950 ml koncentratu pomidorowego
- 3/4 śmietany 18%
- przyprawy: pieprz sól, kurkuma, ziele angielskie, liść laurowy, papryka słodka.
Przygotowanie:
- Pokrojoną cebulę zeszklić na oleju, dodać do wody.
- Ugotować pokrojone na cząstki warzywa w wodzie, wyjąć i zblendować.
- Do wywaru dodać ryż.
- Gdy się ugotuje, dodać zblendowane warzywa, koncentrat pomidorowy, przyprawy, zahartowaną śmietanę.
Spróbujecie tego przepisu?
