Placki po żydowsku: Przepis

Składniki 1 kg ziemniaków

1 jajko

1 cebula

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka mąki pszennej

sól i pieprz do smaku

Na początek przygotowujemy placki ziemniaczane. W tym celu obieramy i ścieramy warzywa na tarce, dodajemy jajko, sól, pieprz i mąkę — wszystko mieszamy. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i wylewamy na nią część masy ziemniaczanej, tak by powstał duży, ale niezbyt gruby placek. Smażymy z obu stron. Czynność powtarzamy, aż wykorzystamy całą masę.

Składniki podwójna pierś z kurczaka

przyprawa do kebaba

Następnie przejdziemy do przygotowania farszu do placków. Piersi z kurczaka kroimy na drobne kwadraty i smażymy. Pod koniec smażenia dodajemy przyprawę i dokładnie mieszamy.



Składniki pół główki kapusty białej

1 marchew

1 cebula

1 czubata łyżka musztardy miodowej

kilka kropel soku z cytryny

sól, pieprz i cukier do smaku

Aby przygotować surówkę, należy drobno poszatkować kapustę, marchewkę zetrzeć na tarce o grubych oczkach, a cebulę pokroić w drobną kostkę. Następnie wszystkie składniki mieszamy razem.



Składniki 2 - 3 łyżki majonezu

3 ząbki czonsku

1 mała śmietana

150 ml jogurtu

Obieramy i wyciskamy czosnek, po czym łączymy go ze śmietaną i majonezem.

Na koniec na placku układamy kurczaka i surówkę na połówce placka, zaginamy placek i polewamy go sosem czosnkowym. Alternatywnie możemy też usmażyć mniejsze placuszki i przykryć farsz drugim plackiem.

Sekret pysznych placków po żydowsku

Dla każdego wprawionego szefa kuchni nie będzie zaskoczeniem, że duże znaczenie dla smaku potraw smażonych ma to, na jakim rodzaju tłuszczu zostały przygotowane. Żydowscy szefowie kuchni także podkreślają, że to, na czym usmażymy placki, będzie miało wpływ na ich smak.



Najbardziej polecany jest smalec. To właśnie ten tłuszcz używany był tradycyjnie do wyrobu placków po żydowsku w naszej części Europy. Smalec nadaje plackom smak umami i sprawia, że są one niezwykle aromatyczne.



Jeśli nie smalec, to co?

Jednak warto zauważyć, że nie wszyscy żydowscy szefowie kuchni są zwolennikami smalcu jako tłuszczu do przygotowania placków. Phoebe Raileanu z Deli and Bakery w Sunset Valley w Teksasie podkreśla, że wychowała się w tradycyjnym domu, gdzie przepisy koszerności były surowo przestrzegane. Ponieważ placki po żydowsku jedli bardzo często z musem jabłkowym i śmietaną smalec nie wchodził w grę. Dlaczego? Religia judaistyczna zabrania łączenia w jednym posiłku produktów mięsnych (w tym przypadku smalcu) i nabiału.



Jeremy Salamon szef kuchni w Agi’s Counter, Brooklynskiej restauracji zawsze wybiera do przygotowania placków po żydowsku olej rzepakowy. "Tego używały moja mama i babcia. Olej rzepakowy ma wysoki punkt dymienia, toteż istnieje niewielkie ryzyko, że placki się przypalą. Placki na oleju rzepakowym są mniej aromatyczne niż na smalcu, ale ich przygotowanie jest łatwiejsze" - mówi kucharz w rozmowie z Amerykańskim portalem HuffPost.



