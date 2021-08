Hit lata 2021. "Pin top", czyli krótki sweterek z agrafką

Tego lata skromność i minimalizm zastąpiła odwaga w wyrażaniu siebie poprzez ubiór. Po wielu miesiącach spędzonych w izolacji z ulgą i radością przywitałyśmy wakacyjne trendy obfitujące w odważne, odsłaniające ciało fasony. Ubrania z seksownymi wycięciami, transparentne, zwiewne materiały, ultrakrótkie topy i koronkowe, bieliźniane sukienki rodem z buduaru - tegoroczna wakacyjna moda z całą pewnością nie została stworzona z myślą o nieśmiałych. Jeśli chcemy godnie pożegnać kończący się powoli sezon, zwróćmy uwagę na jeden z najbardziej wyrazistych trendów ostatnich tygodni, który zdążyły już pokochać gwiazdy i influencerki.

"Pin top" to przypominająca na pierwszy rzut oka króciutki kardigan bluzka, którą zamiast guzików czy suwaka utrzymuje z obu stron jedynie ozdobny spinacz lub agrafka. Jako że noszona ma być bez niczego pod spodem, do gustu przypadnie przede wszystkim paniom, które uwielbiają zwracać na siebie uwagę.

Ogłoszony przez magazyn "Vogue" najgorętszym trendem sezonu pin top z upodobaniem noszą słynące z doskonałego modowego wyczucia gwiazdy - Bella Hadid, Megan Fox i Hailey Bieber. Ta ostatnia zachwyciła fanów występując niedawno w plażowej sesji zdjęciowej dla amerykańskiej biblii mody ubrana w czarny kusy sweterek zabezpieczony malutkim złotym guzkiem i masywną agrafką. Z kolei Emily Ratajkowski w czerwcu skradła serca fashionistek, gdy wybrała się na spacer mając na sobie błękitny pin top i luźne, jasne jeansy.

Instagram Post

Instagram Post

Nagły wzrost popularności tego trendu odnotowała również platforma Lyst. Jak wynika z raportu serwisu, w ciągu zaledwie dwóch tygodni liczba wyszukiwań hasła "pin top" zwiększyła się aż o 78 proc. "W świecie mody skończył się etap unikania wszystkiego, co można uznać za seksowne. W tym sezonie dostrzegamy wyraźny zwrot ku podkreślaniu seksapilu, a pin top jest odzwierciedleniem tej tendencji" - komentuje w rozmowie z "The Guardian" Hannah Banks-Walker, szefowa działu mody i urody magazynu "Grazia". I dodaje, że ultrakobiece fasony będą cieszyć się dużą popularnością także jesienią - w wielkim stylu powrócą wówczas body. "Choć nie odsłaniasz w nich skóry, jest to bardzo zmysłowy strój, który stanowi nowe spojrzenie na seksowny styl" - zaznacza Banks-Walker.

