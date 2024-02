Spis treści: 01 Jeansy z wysokim stanem – dlaczego warto mieć je w swojej szafie?

Jeansy z wysokim stanem – dlaczego warto mieć je w swojej szafie?

Jeansy to już klasyka gatunku, bez względu na krój nigdy nie wychodzą z mody. Jeśli w swojej garderobie nie masz jeszcze jeansów z wysokim stanem, to najwyższa pora to zmienić. Jakie są ich największe zalety? Optycznie wyszczuplają i wydłużają sylwetkę, podnosząc linię pasa. Wówczas nogi wyglądają na zdecydowanie dłuższe, a talia na węższą.

Jeansy z wysokim stanem, podobnie jak spodnie z innych materiałów, modelują sylwetkę i maskują jej ewentualne niedoskonałości. Dobrze utrzymują brzuch, oferując tym samym wysoki komfort noszenia. Jeśli dobierzesz odpowiedni fason i kolor spodni do swojej figury, z łatwością ukryjesz wszelki mankamenty sylwetki.

Do kolejnych atutów należy również zaliczyć ponadczasowość tego kroju. Jeansy z wysokim stanem są łatwe do łączenia z różnymi elementami garderoby, dlatego pasują do wielu okazji. W zależności od potrzeb stworzysz stylizację casualową, elegancką, sportową lub rockową. Bez trudu dopasujesz je do różnych rodzajów swetrów, bluzek, kurtek i butów.

Kto może nosić spodnie z wysokim stanem, a komu nie pasują?

Spodnie z wysokim stanem pasują do większości typów kobiecej budowy ciała, jednak należy pamiętać o kilku zasadach, aby wybrać odpowiedni model i rozmiar. Figura zyska wtedy odpowiednie proporcje – wydłużysz i wyszczuplisz swoją talię oraz nogi. Jak dopasować ten krój spodni do swojej sylwetki?

Figura typu jabłko – czyli szerokie ramiona i brzuch, a wąskie biodra i nogi. Postaw na jeansy, które będą się lekko rozszerzać ku dołowi, np. fason bootcut lub flare . Rurki i zbyt obcisłe spodni mogą dodatkowo poszerzyć górną część ciała.

– czyli szerokie ramiona i brzuch, a wąskie biodra i nogi. Postaw na jeansy, które będą się lekko rozszerzać ku dołowi, np. lub . Rurki i zbyt obcisłe spodni mogą dodatkowo poszerzyć górną część ciała. Figura typu gruszka – czyli wąskie ramiona i biust, a szerokie biodra i uda. Wybierz spodnie, które będą się zwężać ku dołowi, np. fason skinny lub slim . Unikaj spodni z nadmiarem zdobień, kieszeni czy przetarć na biodrach, ponieważ mogą je optycznie powiększyć.

– czyli wąskie ramiona i biust, a szerokie biodra i uda. Wybierz spodnie, które będą się zwężać ku dołowi, np. lub . Unikaj spodni z nadmiarem zdobień, kieszeni czy przetarć na biodrach, ponieważ mogą je optycznie powiększyć. Figura typu klepsydra – czyli proporcjonalne ramiona i biodra oraz wyraźnie wcięta talia. Możesz nosić spodnie z wysokim stanem w dowolnym fasonie, ponieważ wszystkie będą pasować do twojej sylwetki. Jednak jeśli chcesz ją jeszcze bardziej zaakcentować, to postaw na spodnie, które będą się dopasowywać do kształtów ciała, np. fason mom fit lub boyfriend.

– czyli proporcjonalne ramiona i biodra oraz wyraźnie wcięta talia. Możesz nosić w dowolnym fasonie, ponieważ wszystkie będą pasować do twojej sylwetki. Jednak jeśli chcesz ją jeszcze bardziej zaakcentować, to postaw na spodnie, które będą się dopasowywać do kształtów ciała, np. lub Figura typu prostokąt – biodra i ramiona są tej samej szerokości. Dobrą opcją będą spodnie, które dodadzą sylwetce krzywizn i kształtu, np. fason push up lub paperbag. Nie wybieraj zbyt luźnych lub zbyt obcisłych spodni, ponieważ mogą spłaszczyć sylwetkę.

Pamiętając o tych kilku wskazówkach, bez trudu dobierzesz spodnie z wysokim stanem do typu swojej figury. To najnowszy hit wiosny 2024, dlatego w większości sieciówek z pewnością znajdziesz model, który sprawdzi się jako główny element różnych stylizacji.

Zdjęcie Spodnie z wysokim stanem - modowy hit wiosna-lato 2024 / 123RF/PICSEL

Czy spodnie z wysokim stanem wyszczuplają?

Możesz wyszczuplić swoją sylwetkę, o ile odpowiednio dopasujesz spodnie z wysokim stanem do budowy swojego ciała. Uzyskasz jeszcze lepszy efekt, jeśli dobierzesz odpowiedni kolor i materiał. Najlepszą opcją będą ciemne odcienie, takie jak: granat, czerń lub bordo, które dodatkowo optycznie wysmuklają figurę.

Jeśli zdecydujesz się na jeansy, zwróć uwagę na skład materiału. W tym przypadku ważny jest elastan. Sprawi, że spodnie dobrze dopasują się do ciała, nie będą uciskały ani się marszczyły. Unikaj kontrastujących wzorów lub jasnych kolorów na biodrach. Wybieraj spodnie, których nogawki sięgają do kostek lub są nieco dłuższe. To dodatkowo wydłuży nogi.

Jak i do czego nosić spodnie z wysokim stanem?

Spodnie z wysokim stanem to najgorętszy hit wiosenno-letniego sezonu 2024. Jeśli masz je już w swojej szafie, warto zastanowić się, w jakich zestawieniach je nosić. Wystarczy, że dobierzesz kilka dodatków, a stworzysz wiele niepowtarzalnych stylizacji praktycznie na każdą okazję. Sprawdź nasze podpowiedzi.

Styl casualowy

Na co dzień możesz połączyć spodnie z wysokim stanem z prostą koszulką, bokserką, lub crop-topem. Dodaj do tego sportowe buty, np. trampki, sneakersy lub baleriny. Jeśli potrzebujesz trochę więcej koloru, możesz wybrać spodnie w pastelowych odcieniach, np. błękitnych, różowych, lub żółtych. Taką wersję zaprezentował dom mody Moschino.

Styl oficjalny

Do pracy możesz założyć spodnie w połączeniu z elegancką białą koszulą, bluzką lub swetrem. Do tego zestawienia dodaj szpilki, półbuty lub botki. Aby stworzyć profesjonalny look, możesz wybrać spodnie garniturowe, np. cygaretki lub modele z prostymi nogawkami. Dobrą opcją będzie również marynarka lub żakiet w tym samym albo w kontrastującym kolorze.

Styl wieczorowy

Na wieczorne wyjście wybierz spodnie z wysokim stanem w połączeniu z body, topem, lub koronkową bielizną. Stylizacja nabierze charakteru w połączeniu ze szpilkami, sandałami lub kozakami. Jeśli chcesz zwrócić na siebie uwagę, możesz wybrać spodnie z ekoskóry, weluru lub z połyskiem. Podkreślisz swoją urodę biżuterią, np. kolczykami, naszyjnikiem czy też bransoletką.

Zdjęcie Spodnie z wysokim stanem - modowy hit wiosna-lato 2024 / 123RF/PICSEL

Jakie gwiazdy noszą spodnie z wysokim stanem?

Spodnie o tym kroju noszą zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy. Wśród nich pojawiają się znane aktorki i prezenterki. W jaki sposób tworzą stylizacje z najnowszych hitem, który opanował również modowe wybiegi na całym świecie? Katie Holmes, amerykańska aktorka i ikona stylu łączy czarne adidasy z krótkim płaszczem w tym samym kolorze, jasnymi jeansami z wysokim stanem i prostą nogawką, obszernym szalikiem w kratę i białą wełnianą czapką.

Bella Hadid, amerykańska modelka często zakłada spodnie z wysokim stanem, które podkreślają jej smukłą figurę. Eksperymentuje z różnymi fasonami i kolorami, np. z pudrowymi spodniami z podwiniętymi nogawkami, tzw. puddle pants. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana prezenterka telewizyjna i influencerka często pokazuje się w spodniach z wysokim stanem, zwłaszcza w modelach z szerokimi nogawkami, tzw. wide leg. Lubi je łączyć z dopasowanymi topami i marynarkami.

Instagram Rolka Rozwiń

