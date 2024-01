Najbardziej stylowe czapki dla pań po 50. Poczują się w nich, jak nastolatki

Wybór czapki w okresie zimowym jest nie lada utrapieniem. Wiele kobiet decyduje się nawet chodzić bez nakrycia głowy, ze względu na to, że jest im „nie do twarzy”. Okazuje się jednak, że odpowiednio dopasowana czapka może nawet podkreślić urodę. Oto kilka propozycji, które będą idealne dla pań po 50 roku życia. Odmładzają co najmniej o 10 lat.

Zdjęcie W tych czapkach, każda kobieta poczuje się jak nastolatka / 123RF/PICSEL