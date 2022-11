Nie rób sobie tego! W "pewnym wieku" te kolory okrutnie postarzają

Nosisz czerń, bo wydaje ci się, że wyszczupla? Nie do końca jest to prawda. A nawet jeśli odrobinę, to zdecydowanie bardziej niż wyszczupla dodaje nam lat. Czerń wygląda doskonale na doskonałej jakości ubraniach, uszytych z wybornych tkanin. W innym przypadku postarza i wygląda raczej biednie, niż stylowo. U kobiet dojrzałych przy okazji kojarzy się niestety jednoznacznie z żałobą.

Zdjęcie Co nas postarza? / 123RF/PICSEL