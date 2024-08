Buty, które kochała Coco Chanel. Nosi je Victoria Beckham i Meghan Markle

Slingback, czyli buty z odkrytą piętą

Slingback to fason obuwia, który charakteryzuje się specyficznym krojem - jego głównym wyróżnikiem jest pasek, który obejmuje piętę, pozostawiając tył stopy odkryty. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu slingbacki łączą w sobie elegancję butów zakrytych z lekkością sandałów.

Slingback od Chanel - 70 lat historii

Historia butów typu slingback sięga lat 50. XX wieku, kiedy to Coco Chanel zaprezentowała światu swoje kultowe dwukolorowe czółenka z odkrytą piętą. Od tego momentu fason stał się synonimem francuskiej elegancji i dobrego smaku. Na przestrzeni lat slingbacki pojawiały się w różnych wersjach, ale ich charakterystyczny, smukły kształt pozostał niezmieniony. Kilka lat temu Karl Lagerfeld określił je jako "nowoczesne buty, które pasują każdemu" i w jednej ze swoich kolekcji zaprezentował je w bardziej współczesnej wersji (mały obcasik, ozdobne wycięcie po bokach - zachował jednak ich beżowo-czarną kolorystykę).

Slingbacki - do czego nosić?

Obuwie typu slingback jest niezwykle uniwersalne, co czyni je jednym z ulubionych wyborów zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. Nie wierzysz? Nadchodząca jesień to doskonały czas, by przetestować ten ponadczasowy fason.

Klasyczne stylizacje do pracy

Najbardziej klasycznym sposobem noszenia slingbacków jest zestawienie ich z eleganckimi spodniami, garniturem lub ołówkową spódnicą. Czarne lub beżowe slingbacki na niewielkim obcasie będą idealnym dopełnieniem biurowego stroju. Można je połączyć z dopasowaną marynarką i białą koszulą, co stworzy elegancki, a zarazem komfortowy strój do pracy.

Wygodne zestawy codzienne

Slingbacki świetnie sprawdzą się również w mniej formalnych stylizacjach. Połączenie ich z jeansami to klasyka gatunku. Szczególnie dobrze prezentują się z wąskimi rurkami lub spodniami typu 7/8, które eksponują kostkę. Do tego luźna koszula lub prosty t-shirt i modny dodatek, w postaci skórzanej torebki czy okularów przeciwsłonecznych. W ten sposób powstaje look idealny na spotkanie z przyjaciółmi czy zakupy.

Outfit w stylu boho

Miłośniczki stylu boho również mogą zaprzyjaźnić się ze slingbackami. Te buty świetnie komponują się z długimi, zwiewnymi sukienkami lub spódnicami z falbanami. Wybierając slingbacki w kolorach ziemi, takich jak brąz, beż czy zieleń, można podkreślić naturalny charakter stylizacji. Do tego kapelusz i delikatna biżuteria na szyję lub dłoń i romantyczny lub nieco nonszalancki look na wczesnojesienne dni gotowy.

Wieczorowa elegancja

Slingbacki to również doskonały wybór na wieczorne wyjścia. Niewielkie obcasy i elegancki pasek na pięcie dodają stylizacji subtelnej zmysłowości. Czarne lub metaliczne slingbacki można połączyć z małą czarną (tak jak to robiła Coco Chanel) lub elegancką sukienką maxi. Dodając do tego biżuterię i kopertówkę, stworzymy klasyczny, a zarazem wyrafinowany zestaw na wieczór.

Gwiazdy kochają slingbacki

Buty typu slingback od lat cieszą się ogromną popularnością wśród gwiazd i ikon mody. Wśród legend kina, które lansowały je najchętniej jest m.in. Audrey Hepburn. Aktorka, znana ze swojego wyrafinowanego stylu, często wybierała buty bez pięt do swoich codziennych stylizacji. W połączeniu z prostymi spodniami cygaretkami i klasycznym trenczem, tworzyła look, który do dziś inspiruje kobiety na całym świecie.

Współczesną ambasadorką slingbacków jest Meghan Markle, której styl naśladowany jest przez miliony kobiet. Meghan często wybiera minimalistyczne slingbacki w neutralnych kolorach, które idealnie komponują się z jej eleganckimi, ale jednocześnie nowoczesnymi strojami.

Victoria Beckham to kolejna miłośniczka slingbacków. Projektantka i była członkini zespołu Spice Girls wielokrotnie widziana była w tym klasycznym fasonie, który zestawia zarówno z eleganckimi garniturami, jak i zwiewnymi sukienkami. Jej zamiłowanie do prostoty i elegancji doskonale współgra z ponadczasowym chrakterem slingbacków. Być może dlatego nie tylko je nosi, ale też... projektuje. W kolekcjach jej marki znajdziesz wiele wariantów obuwia w tym fasonie.

