Tego pod żadnych pozorem nie zakładaj na Wigilię. Narazisz się na przykre komentarze

Wigilia oraz Święta Bożego Narodzenia to obok sylwestra jedne z niewielu okazji w ciągu roku, by się wystroić. W tym wyjątkowym czasie możesz "zabłysnąć" - końcówka roku to sezon na cekiny i błyszczące dodatki. Wiele pań stawia jednak wówczas na klasyczne stylizacje w stonowanych barwach. Czego lepiej nie zakładać na Wigilię czy święta w rodzinnym gronie? Popełniając jeden mały błąd, możesz narazić się na krytykę ze strony bliskich.

Zdjęcie Postaw na cekiny, ale nie odsłaniaj zbyt dużo ciała / 123RF/PICSEL