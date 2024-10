Spis treści: 01 Znana youtuberka opowiedziała o ciekawym badaniu. Naukowcy odnaleźli niezwykłą korelację

Znana youtuberka opowiedziała o ciekawym badaniu. Naukowcy odnaleźli niezwykłą korelację

Kasia Gandor, której kanał na YouTube śledzi blisko 300 tysięcy osób, słynie z kreatywnego podejścia do nauki i przekazywania skomplikowanych tematów w przystępny sposób.

W jednym ze swoich ostatnich filmików na Instagramie podzieliła się ciekawym badaniem dotyczącym korelacji między prędkością chodzenia a starzeniem, kondycją psychiczną oraz inteligencją. Okazuje się, że tempo naszego chodu może być nie tylko wskaźnikiem zdrowia fizycznego, ale również potencjalnym odzwierciedleniem poziomu IQ.

Wolny chód może zwiastować problemy zdrowotne. Oto co odkryli naukowcy

Naukowcy od lat podejrzewali, że sposób, w jaki się poruszamy, może mieć znaczenie dla naszego zdrowia. Jednym z najbardziej znanych badań w tej dziedzinie jest eksperyment przeprowadzony na grupie tysiąca osób urodzonych w latach 70. XX wieku w Nowej Zelandii.

Badacze przez lata monitorowali tych ludzi, począwszy od dzieciństwa, aż do wieku średniego. Co kilka lat przeprowadzano u nich testy zdolności poznawczych, a później, po ukończeniu 45. roku życia, badano ich pod kątem fizycznym, sprawdzano funkcjonowanie mózgu oraz przeprowadzano jego skany.

Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć było to, że wolniejszy chód może być zwiastunem problemów zdrowotnych, które ujawniają się na wiele lat przed starością. Badanie wykazało, że osoby, które w wieku 45 lat chodziły wolniej, miały znacznie więcej problemów zdrowotnych niż te, które poruszały się szybciej. Jak zauważyli naukowcy - płuca, zęby oraz układ odpornościowy badanych były w gorszym stanie.

Zdjęcie Wolniejszy chód może być zwiastunem problemów zdrowotnych / Marek BAZAK/East News / East News

To, jak szybko chodzimy, zdradza poziom IQ. Intrygujące dane

Naukowcy odkryli także, że osoby chodzące wolniej nie tylko starzeją się szybciej, ale i wykazują większe spadki funkcji poznawczych od dzieciństwa do wieku średniego.

Badanie wykazało, że dzieci, które później, w wieku 45 lat, chodziły najwolniej, miały średnio o 12 punktów niższe IQ niż te, które poruszały się najszybciej. Wolniejsi piechurzy, których średnia prędkość chodu wynosiła 1,2 m/s, znacznie ustępowali swoim szybciej poruszającym się rówieśnikom, którzy osiągali prędkość nawet 1,75 m/s. To odkrycie sugeruje, że inteligencja i zdolności motoryczne są ze sobą ściśle powiązane już od wczesnych lat życia.

Prędkość chodu jako wskaźnik starzenia się? Wykazano związek z demencją

Naukowcy sugerują, że prędkość chodu w średnim wieku może być wczesnym wskaźnikiem starzenia się mózgu. To odkrycie otwiera nowe możliwości dla badań nad spowalnianiem procesów starzenia. Jeśli takie wskaźniki można wykryć już u młodszych osób, możliwe byłoby wczesne wprowadzenie zmian w stylu życia, które opóźniłyby starzenie się zarówno ciała, jak i mózgu.

Wolniejsze tempo chodu w starszym wieku jest również związane z wyższym ryzykiem demencji. Im wolniej porusza się dana osoba, tym większe jest ryzyko, że w przyszłości rozwinie się u niej choroba neurodegeneracyjna. To odkrycie może mieć ogromne znaczenie dla diagnozowania i profilaktyki chorób mózgu, takich jak Alzheimer.

Kasia Gandor o badaniu: "luka w danych"

Wyniki badań nie tylko zwracają uwagę na znaczenie prędkości chodu, ale również na to, jak wybory dokonywane w młodszym wieku wpływają na późniejsze życie. Szybszy chód może odzwierciedlać ogólnie lepszy stan zdrowia i wyższą inteligencję już w dzieciństwie, co sugeruje, że genetyka i styl życia odgrywają kluczową rolę w tym, jak starzejemy się zarówno fizycznie, jak i umysłowo.

Jak jednak wyjaśnia Kasia Gandor w swoim wideo, do analizy wyników tego badania powinniśmy podchodzić z pewną rezerwą. Vlogerka tłumaczy, że jest to stosunkowo małe badanie, które podkreśla jedynie korelację między prędkością chodu a starzeniem i poziomem IQ.

Jak też napisała w swoim poście:

Z badania wyłączono osoby, które z różnych przyczyn nie mogły chodzić, a to tworzy lukę w danych czytamy na Instagramie.

Naukowcy nie mają też jednoznacznej odpowiedzi, czy wolniejsze tempo chodu w starszym wieku wynika z gorszego stanu zdrowia na początku życia, czy może styl życia ma decydujący wpływ na te różnice. Jednakże badanie sugeruje, że prędkość chodu może być potencjalnym wskaźnikiem zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Źródła: "Association of Neurocognitive and Physical Function With Gait Speed in Midlife", badanie opublikowane 11 października w JAMA Network Open.