Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem m.in. produktów spożywczych, które w akredytowanych laboratoriach poddawane są analizie m.in. pod kątem niebezpiecznych substancji, takich jak pestycydy.

Przedstawiciele Fundacji kupili 12 najpopularniejszych marek maków w największych sieciach handlowych w Polsce. Pięć z nich to mak mielony (w tym część parzonych od razu gotowych do użycia), reszta - zwykły, nieprzetworzony, mak niebieski - wskazują.

Dodatkowo do testu kupiono również pięć opakowań skórki pomarańczowej - także od różnych producentów. Wszystkie produkty zostały oddane do laboratorium, do Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

"Sprawdziliśmy, czy mak dostępny w polskich sklepach, zawiera pozostałości glifosatu. Dlaczego? Bo w przeszłości dochodziło do nielegalnego stosowania tego związku do suszenia makówek. Natomiast skórki pomarańczowe zbadaliśmy na zawartość pozostałości 518 pestycydów" - wyjaśnia Pro-Test.

Czy sprzedawany w Polsce mak zawiera groźną substancję?

W 11 z 12 przebadanych maków badacze nie wykryli glifosatu w ogóle. Tylko jedna próbka - Bakalland Mak niebieski - zawierała 0,048 mg/kg glifosatu. To mniej niż dopuszczalna norma (0,1 mg/kg). Jest to poziom uznawany za bezpieczny i niebudzący obaw dla konsumentów - czytamy w komunikacie na stronie pro-test.pl.

Niestety w wielu skórkach pomarańczy wykryto pozostałości pestycydów 123RF/PICSEL

Pestycydy w skórce pomarańczowej

W czterech z pięciu próbek skórki pomarańczowej wykryto pestycydy, przy czym najwięcej było ich w skórkach pomarańczowych Helio - aż siedem różnych szkodliwych substancji. Mniej, bo sześć pestycydów zawierała skórka pomarańczowa kandyzowana Bakalland. Natomiast w skórce pomarańczy marki własnej Lidla - Belbake - wykryto pięć różnych pestycydów.

"Lepiej wypadła w teście skórka pomarańczowa Kotanyi: miała pozostałości dwóch pestycydów. Tylko jedna próbka nie zawierała żadnych pestycydów - to kandyzowana skórka pomarańczy Natürlich Gold Pack. (…) Trzeba tu zaznaczyć, że nie istnieją normy zawartości pestycydów dla takiego produktu, jak skórka pomarańczowa, dlatego nie ma odniesienia, które pozwalałoby stwierdzić, czy wykryte przez nas poziomy szkodliwych substancji są wysokie czy nie." - wyjaśniają przedstawiciele Fundacji Pro-Test.

