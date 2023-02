Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Turcja. Budynek zawalił się podczas transmisji na żywo AFP

Zwiedzanie od 8 do 20, czyli Warosia częściowo otwarta

Po wielu latach władze Północnego Cypru ogłosiły zamiar otwarcia Warosi. Z plaż zostały usunięte zasieki z drutu kolczastego, wyburzyli najbardziej uszkodzone budynki i zaczęli sprzątać ulice - taką wiadomość przekazał w wywiadzie radiowym burmistrz Famagusty, Simos Ionnou prawie trzy lata temu.

W październiku 2020 roku premier Cypru Północnego Ersin Tatar ogłosił, że plaża w Warosii zostanie ponownie udostępniona. Prezydent Turcji Recep Tayyip poparł tę decyzję.

Turcja zdecydowała się częściowo otworzyć niektóre ulice w dzielnicy, a dawni mieszkańcy i turyści mogą obejrzeć opuszczony kurort w godzinach 8.00 - 20.00.

Z kolei w lipcu 2021 roku nadszedł czas na drugi etap otwarcia Warosii. Teren został zdemilitaryzowany, a dla odwiedzających otwarto łącznie 3,5 proc. obszaru. Właściciele nie mogą jednak wchodzić do swoich dawnych domów i mieszkań.

"W 2011 roku liczba mieszkańców wynosiła zaledwie 226 osób. Od 2020 roku dzielnicę odwiedziło około 500 tys. turystów za sprawą częściowego otwarcia obszaru przez władze" - poinformował portal "Fly4free".

Konflikt na Cyprze

O co chodzi w konflikcie między Cyprem a Turcją? Wyspa przez 300 lat należała do Imperium Osmańskiego, ale wskutek decyzji kongresu berlińskiego w 1878 roku przeszła w ręce brytyjskie. Cypr stał się kolonią, a w 1960 roku uzyskał niepodległość i stał się republiką konstytucyjną.

Gwarantem niepodległości były porozumienia z Zrychu i Londynu, a Wielka Brytania zachowała prawo do dwóch wojskowych baz.

Turcy jednak nie dali za wygraną. Wykorzystali to, że w 1974 roku doszło do krwawego zamachu stanu na Cyprze, a 20 lipca rozpoczęli inwazję na północną część wyspy. Wyznaczone wówczas granice przetrwały do dzisiaj.

Relacje między społecznościami przez wieki były pokojowe. Jednak niektóre z zapisów porozumień z Zurychu i Londynu oraz Konstytucja doprowadziły do wewnętrznych konfliktów.

Stolica murem podzielona

Między Grekami i Turkami zaczęły się tworzyć społeczne podziały. Cypryjscy Grecy dążyli do tego, by wzmocnić jedność państwa, z kolei cypryjscy Turcy pod naciskiem Turcji opowiadali się za geograficzną separacją i segregacją etniczną.

W latach 1963 - 1967 dochodziło do zamieszek. Rozmowy dotyczące porozumienia odbywały się pod patronatem ONZ w latach 1968-1974.

W wyniku inwazji Turcja zajęła prawie 40 proc. powierzchni Cypru. Niemal 250 tys. Greków musiało opuścić swoje posiadłości i ziemie, które znalazły się pod okupacją armii tureckiej. Do dziś nie otrzymali odszkodowania.

W kwietniu 2021 roku pod pieczą ONZ miały miejsce kolejne obrady pokojowe, ale nie przyniosły rozwiązania. Stolica Cypru, Nikozja, jest obecnie jedyną stolicą na świecie, która jest podzielona murem.

