"Widziałem góry większe, wspanialsze i bardziej majestatyczne. W góry piękniejsze od Tatr nie wierzę" - mawiał pisarz Stanisław Zieliński. Podhale i majestatyczne Tatry przez cały rok przyciągają turystów zafascynowanych ich urokiem.

Dolina Chochołowska: najdłuższa dolina w polskich Tatrach

Zdjęcie Dolina Chochołowska uchodzi za punkt obowiązkowy wycieczki w Tatry / ADAM LAWNIK / EAST NEWS / East News

Jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc jest Dolina Chochołowska. To dobra baza wypadowa w wyższe partie Tatr Zachodnich, bo wychodzą z niej szlaki m.in. na Rakoń, Ornak, Trzydniowiański Wierch i Starobociański Wierch. Jedni ją lubią, inni nie pałają do niej zbytnią sympatią - zwłaszcza ci, którzy unikają tłumów i cenią sobie puste szlaki.

Dolina Chochołowska to największa i najdłuższa dolina w polskiej części Tatr. Ma 10 kilometrów długości i znajduje się na zachodnim skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Swoją nazwę zawdzięcza znajdującej się nieopodal wsi Chochołów.

Zobacz więcej: Chochołów to "żywy skansen". Tu czas się zatrzymał

Dolina zyskała popularność w XIX wieku, gdy zaczęli do niej przybywać pierwsi turyści. Do dziś cieszy się ogromną popularnością i przyciąga tłumy turystów.

Punkt obowiązkowy wycieczki w Tatry

Dolina Chochołowska to miejsce idealne na spacery, na które możemy zabrać również czworonożnego pupila.

Dolina Chochołowska to jedyne - oprócz Drogi pod Reglami - miejsce w Tatrach, gdzie można wędrować ze swoim psem. Chodzi o odcinek od Siwej Polany do schroniska na Polanie Chochołowskiej.

Dolina uchodzi za punkt obowiązkowy wycieczki w Tatry. Niezapomniane widoki gwarantują wznoszące się nad nią najwyższe szczyty Tatr Zachodnich - Wołowca, Starobociańskiego Wierchu i Jarząbczego Wierchu.

Dolina Chochołowska: idealna o każdej porze roku

Zdjęcie Zabytkowe szałasy w Dolinie Chochołowskiej / ADAM LAWNIK / EAST NEWS / East News

Największym atutem tego miejsca jest to, że jest dostępna dla turystów o każdej porze roku. Dostępność tę docenią zarówno amatorzy trekkingu i rowerzyści, jak i narciarze biegowi.

Szlak rozpoczyna się na Siwej Polanie, na wysokości 907 m n.p.m. W dolinie dominują lasy świerkowe, a górne jej partie są trawiaste. Dolina Chochołowska słynie przede wszystkim z krokusów, które kwitną wczesną wiosną na Polanie Chochołowskiej. W tym czasie do tego pięknego zakątka ściągają tłumy turystów z całej Polski.

Zdjęcie Dolina Chochołowska słynie z krokusów, które kwitną wczesną wiosną / Pawel Murzyn/East News / East News

Dolina Chochołowska zimą. Przyciąga Polaków jak magnes

Nie inaczej jest i zimą. Osoby spragnione towarzystwa gór i natury chętnie odwiedzają to miejsce np. w trakcie ferii. Dolina Chochołowska zimą uchodzi za miejsce dość bezpieczne. To przede wszystkim idealna propozycja na spacer, gdy większość szlaków jest zasypana lub pogoda jest niepewna, a wyjście w wyższe partie gór jest ryzykowne.

Media społecznościowe pełne są zdjęć, na których Dolina Chochołowska wygląda jak z krainy czarów. Polacy dzielą się w sieci zapierającymi dech widokami m.in. na majestatyczne wierzchołki Tatr.

Schronisko na Polanie Chochołowskiej dla jednych stanowi zwieńczenie wycieczki, dla innych - bazę noclegową do wypadów w Tatry Zachodnie. Obiekt znajduje się na wysokości 1148 m n.p.m., a jego kubatura wynosi 9543 m3, co czyni go największym schroniskiem w polskich Tatrach. Obiekt jest czynny przez cały rok.

W dolnej części Polany Chochołowskiej, bezpośrednio przy drodze, znajdują się zabytkowe, drewniane szałasy i bacówki.

Szlak wiodący przez Dolinę Chochołowską jest regularnie odśnieżany ze względu na konieczność dojazdu do schroniska. Przez większość dni można go przejść w zwykłych zimowych butach. Po obfitych opadach śniegu przydadzą się też stuptuty, czyli ochraniacze przeciwśnieżne na nogawki i buty. Spacer po śliskiej nawierzchni ułatwią z pewnością raczki lub raki turystyczne.

