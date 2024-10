Remont lotniska we Wrocławiu. Nowoczesny port ma obsłużyć nawet 28 samolotów jednocześnie

Modernizacja Portu Lotniczego we Wrocławiu będzie ogromnym przedsięwzięciem. Prace obejmą m.in. przebudowę płyty lotniska oraz istniejących dróg kołowania. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości lotniska oraz usprawnienie ruchu samolotów. Dzięki skróceniu drogi kołowania i powstaniu nowych dróg szybkiego zjazdu oraz płyty postojowej wrocławskie lotnisko będzie w stanie obsłużyć jednocześnie aż 28 samolotów, zamiast dotychczasowych 16.

W ramach modernizacji powstanie nowa droga kołowania o długości 2,5 km oraz specjalna płaszczyzna do odladzania samolotów, co znacząco wpłynie na płynność operacji lotniczych w okresie zimowym. Nowe rozwiązania infrastrukturalne mają również na celu skrócenie czasu potrzebnego na starty i lądowania, co umożliwi bardziej intensywne wykorzystanie pasa startowego.