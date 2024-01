Kierunki na ferie zimowe 2024 za przystępną cenę

Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl wyjaśnia, że w ferie 2024 Malta przyjmie największą liczbę polskich turystów poszukujących dłuższego wypoczynku. Dodaje, że aż 27% podróżujących na własną rękę zdecyduje się na ok. pięciodniowy pobyt w takich miastach jak Qawra, Sliema czy Melieha. Co ciekawe koszt takiego wyjazdu w formule lot i hotel wyniesie ich od 1 tys. zł do 1,2 tys. zł na osobę.

Jednak najdłuższy, sześciodniowy urlop organizują polscy turyści, którzy ferie spędzą w Portugalii, a stanowią ok. 10% podróżujących. Ekspert mówi, że tamtejszy kierunek staje się coraz popularniejszy wśród rodaków. Największym uznaniem cieszy się jednak Madera, która nazywana jest krainą wiecznej wiosny. Decydujący się na Półwysep Iberyjski w podobnym pakiecie zapłacili ok. 1,3 tys. zł za wyjazd do Lizbony i blisko 2 tys. zł dla jednej osoby na Maderę.

Ciekawą alternatywą dla polskiej zimy jest także Cypr. W tamtym kierunku wyjeżdżać będą osoby, które preferują dłuższe urlopy. Średnia długość takiego pobytu to ok. 5 dni, a podróżujący stanowią 8%. Koszt takiej rezerwacji w opcji lot i hotel to 1 tys. zł w Larnace i 1,2 tys. zł w miasteczku Protaras.

Dłuższy pobyt w wyspiarskich krajach Morza Śródziemnego kosztowo jest podobny do city breaka we Włoszech czy Hiszpanii. Taki urlop, choć krótszy od tego "tradycyjnego" tygodniowego, staje się coraz bardziej popularny m.in. za sprawą szukania oszczędności w momencie, gdy ubiegły rok przyniósł wyższe ceny wyjazdów zagranicznych. zaznacza Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl.

Ekspert dodaje, że według najnowszego badania porównywarki Rankomat.pl ponad ¼ Polaków planuje przeznaczyć na tegoroczne ferie od 2 tys. zł do ponad 5 tys. zł. Natomiast z danych eSky.pl wynika, że w podobnym budżecie możliwe jest zaplanowanie wyjazdu dla nawet 5-osobowej rodziny.

Gdzie na city break w okresie ferii? Urlop nawet za 770 zł

Zdaniem specjalisty Polacy decydują się również na city break w Hiszpanii. Wyjaśnia, że długość takiego pobytu wyniesie średnio cztery dni. Natomiast koszt podróży w formule lot plus hotel oscyluje od 1 tys. zł dla jednej osoby w Barcelonie do 1,1 tys. zł i 1,2 tys. zł w Walencji i Maladze.

Rodacy również planują krótsze urlopy we Włoszech i stanowią 16% wyjazdów w styczniu i lutym 2024 roku. W Rzymie i Mediolanie Polacy spędzą około trzech dni, z cenami od około 870 zł we włoskiej stolicy do 1,1 tys. zł w Mediolanie w opcji lot i hotel.

Greckie Ateny także przyciągają co dziesiątego polskiego turystę na około trzydniowy city break w cenie średnio 920 zł na osobę. Nice i Paryż również odpowiadają za 10 proc. rezerwacji. Natomiast koszt pobytu na Lazurowym Wybrzeżu to około 770 zł za osobę, podczas gdy pobyt we francuskiej stolicy to wydatek dwukrotnie większy: 1,5 tys. zł od osoby za pakiet lot plus hotel.

