Popularny na Rodos hotel wywołał sporo zamieszania w urlopowych planach turystów. Gdy przyjechali na miejsce, okazało się, że hotel... jest w trakcie gruntownego remontu. Prace miały się zakończyć przed 12 lipca, ale jak się okazało - trwają nadal. I tak, turyści - zamiast pięciogwiazdkowego hotelu - zastali na miejscu jeden wielki plac budowy.

Wakacje jak z koszmaru? Wykupili wczasy w Grecji, zastali plac budowy

Na stronie serwisu Booking planujący przyjazd do hotelu goście, już w maju br. dopytywali o termin otwarcia hotelu po remoncie. Warto zaznaczyć, że wcześniej obiekt cieszył się bardzo dobrymi opiniami. Przedstawiciele obiektu najpierw odpowiadali, że nastąpi ono 1 lipca, później informowali o już o 12 lipca. Z kolei w serwisie Tripadvisor możemy przeczytać następujące komentarze internautów:

"Chciałbym poinformować, że nasze wakacje planowane na 20 sierpnia zostały odwołane przez to, że hotel nie jest jeszcze skończony. Zaproponowano nam zakwaterowanie w innym hotelu, ale odmówiliśmy",

"Przyjechaliśmy 13 lipca i odkryliśmy, że mamy się zatrzymać na placu budowy. To nie było miejsce na wakacje, bardzo brudne, klimatyzacja nie działała, brak plaży i wszyscy w recepcji narzekali. Na szczęście znaleźliśmy inny hotel w pobliżu, który był naprawdę dobry",

"Jedno, wielkie oszustwo! Miałam rezerwację w tym hotelu od jutra na wymarzone wakacje. W hotelu nikt nie odbiera, nie odpowiadają też na maile. Hotel jest w trakcie generalnego remontu. Nikt z hotelu nie informuje o tym. Trzeba przyjeżdżać i negocjować z pracownikami, żeby cię gdziekolwiek zawieźli".

Na Twitterze również nie brakuje opinii i zdjęć publikowanych przez turystów.

Turyści relokowani do innego hotelu

W międzyczasie okazało się, że goście przyjeżdżający do hotelu od 12 lipca, są relokowani do pięciogwiazdkowego hotelu Elissa Lifestyle Resort znajdującego się w okolicy. O sprawie poinformował na stronie hotelu w Tripadvisor jeden z komentujących:

"Nie przyjeżdżaj tu, jeśli możesz jeszcze odwołać. Hotel nie jest otwarty - i nie jest wykończony. Przyjechaliśmy na otwarcie hotelu 12 lipca. Zostaliśmy umieszczeni w częściowo wykończonym siostrzanym hotelu obok. To hotel tylko dla dorosłych, więc nie było żadnych udogodnień dla dzieci. Personel nie wydawał się być gotowy na napływ nowych gości i jak można sobie wyobrazić - dorośli goście są niezadowoleni z przybycia dzieci, a rodziny są również niezadowolone, że - tak jak my - nie mieli pojęcia, że hotel, który zarezerwowali nie był gotowy!"

Popularny hotel publikuje oświadczenie: "Przepraszamy"

Zarząd Helea Family Beach Resort opublikował na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym informuje o trwających pracach hotelu i przeprasza gości.

- Chcielibyśmy podzielić się z Państwem zaktualizowanym komunikatem, dotyczącym planowanego otwarcia w Helea Family Beach Resort, zaplanowanego na 12 lipca 2022 roku, które obecnie zostało opóźnione w kierunku terminu bliżej końca lipca. Za to chcielibyśmy szczerze przeprosić naszych gości. Trwające warunki, które obecnie stanowią wyzwanie dla naszego przemysłu, wpłynęły znacząco na szybką dostawę materiałów i co za tym idzie - na ogólny harmonogram prac. To z kolei spowodowało niedogodności dotyczące otwarcia naszego hotelu - czytamy w komunikacie.

Jego dalsza część brzmi następująco:

- (...) Podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie się do potrzeb gości Helea w możliwym zakresie. Goście przybywający od 12 lipca na Rodos, są obecnie przenoszeni i zakwaterowani w naszym siostrzanym hotelu Elissa Lifestyle Resort, położonym w tej samej okolicy, w ramach wykupionego planu taryfowego. W ciągu najbliższych dni, będziemy udostępniać kolejne części Helea, (w tym budynki mieszkalne, obszary publiczne i udogodnienia dla dzieci), które zostaną zintegrowane z działaniem Elissy, aż do ostatecznego zakończenia i otwarcia Helea (...). Chcielibyśmy podziękować naszym gościom za cierpliwość i zrozumienie, a naszym pracownikom za ich cenne wsparcie i działania (...) - czytamy w oświadczeniu.

