Według raportu Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2024, aż 40% Polaków planuje spędzić wakacje 2024 za granicą. Co ciekawe, w tym roku Turcja, która przez lata była jednym z najczęściej wybieranych kierunków, schodzi na dalszy plan. Według raportu w 2024 roku najchętniej wybieranymi krajami są Włochy, Chorwacja i Grecja , które przyciągają turystów swoim urokiem, pięknymi plażami i malowniczymi krajobrazami. Kierunki te są również bardzo atrakcyjne z uwagi na tanie i szybkie połączenia lotnicze. Z kolei ci, którzy swoje wakacje planują spędzić poza Europą, najczęściej wybierają Egipt, Maroko i Tunezję . Kraje te oferują nie tylko piękne plaże i świetną infrastrukturę turystyczną, ale również swoją egzotyką dostarczają turystom niezapomnianych wrażeń.

Nowością jest również rosnąca tendencja do samodzielnego organizowania tegorocznych wakacji. Według danych ponad połowa Polaków decyduje się na planowanie podróży na własną rękę , z pomocą portali rezerwacyjnych oraz wyszukiwarek lotów, które umożliwiają znalezienie hoteli i połączeń lotniczych dopasowanych do naszych potrzeb i oczekiwań.

Średnie wydatki na wakacje za granicą wyniosą w tym roku około 4500 zł na osobę. Znaczna część Polaków (37%) planuje wydać na wakacyjny wyjazd od 901 do 3600 zł. Z kolei 15% respondentów przyznało, że nie jest pewna, ile dokładnie wyniosą ich wydatki na podróż.

Polacy, spędzając czas na wakacjach, najchętniej wydają pieniądze na jedzenie, picie, rozrywkę i pamiątki. Co ciekawe, jedynie 16% turystów jest gotowych zapłacić więcej za rozwiązania przyjazne środowisku, co pokazuje, że ekologia wciąż nie jest priorytetem dla większości wyjeżdżających.

Raport ukazuje dużo nowych trendów wśród polskich turystów. Po pierwsze Polacy coraz chętniej wybierają wakacje poza sezonem. To doskonały sposób na uniknięcie tłumów i wypoczynek w spokoju. Zarówno ceny hoteli, jak i lotów, poza sezonem są też dużo niższe, nie wspominając już o większym wyborze.

Po drugie niemal połowa urlopowiczów planuje wyjazdy dwa lub trzy razy w roku, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu krótszymi, ale częstszymi wyjazdami. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się city breaki, czyli kilkudniowe, a czasami tylko weekendowe wyjazdy do europejskich miast. To świetny sposób na krótki i aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem.