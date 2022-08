Do Grecji należy około 2500 wysp - dokładną liczbę trudno jest oszacować z uwagi na mikroskopijność wielu z nich. Zamieszkałych jest 165, a biura podróży organizują wycieczki na jeszcze bardziej ograniczoną ilość. Jedną z takich wysp jest Kos, mały i urokliwy, z wieloma ciekawymi miejscami do odwiedzenia.

Kos - podstawowe informacje

Kos położony jest na Morzu Egejskim u wybrzeży Turcji. Wchodzi w skład Sporadów Południowych, inaczej zwanych archipelagiem Dodekanez (nazwa pochodzi od 12 głównych wysp, choć jest ich znacznie więcej). Długość wyspy wynosi około 50 kilometrów, a średnia szerokość to 10 kilometrów. Długość linii brzegowej to z kolei 112 kilometrów. Zamieszkuje ją niespełna 30 tysięcy mieszkańców.

Wyspa żyje głównie z turystyki, a także z rolnictwa - uprawia się oliwki, winorośl, figi, migdały, warzywa, kukurydzę czy pszenicę. Kos posiada kilka portów oraz lotnisko. Teren na wyspie jest zróżnicowany i znajdują się tam zarówno uprawne niziny jak i góry z najwyższym szczytem Dikeos.

Zdjęcie Większość plaż na Kos jest żwirowo-kamienista / archiwum prywatne

Pogoda na Kos podczas miesięcy wakacyjnych jest wprost idealna zarówno do plażowania jak i zwiedzania. Temperatura w dzień wprawdzie przekracza 30, a nieraz nawet 35 stopni, jednak upały nie są tak dokuczliwe z uwagi na obecność przyjemnego wiatru, szczególne na wybrzeżu. Wyspa jest podatna na trzęsienia ziemi - ostatnie miało miejsce w 2017 roku i zniszczyło wiele budynków.

Historia Kos w skrócie

Kos w starożytności należał do Imperium Rzymskiego, natomiast w średniowieczu do Cesarstwa Bizantyjskiego. Następnie przez ponad 200 lat wyspa znajdowała się w rękach zakonu Joannitów, których wpływy widać tam do dzisiaj, w postaci twierdzy w mieście Kos oraz ruin Zamku Antimachia. Kolejne prawie 400 lat to panowanie Turków.

W XX stuleciu władza na wyspie zmieniała się najczęściej. W wyniku wojny włosko-tureckiej panowanie na Kos przejęli Włosi, a trzęsienie ziemi z 1933 roku spowodowało, że to im przypadła odbudowa stolicy wyspy, stąd też przewaga stylu włoskiego faszyzmu w architekturze miasta. W czasie II wojny światowej i krótko po niej na Kos byli Niemcy oraz Brytyjczycy, a w 1947 wyspę oddano w końcu Grecji.

Zdjęcie Platan, pod którym Hipokrates miał przemawiać do swoich uczniów, jest starannie chroniony / archiwum prywatne

Według wielu źródeł na Kos miał się urodzić Hipokrates, uważany za ojca medycyny. W stolicy wyspy znajduje się tzw. Drzewo Hipokratesa - platan, pod którym zgodnie z legendami mistrz miał przemawiać do swoich uczniów. Trzeba jednak zaznaczyć, że z uwagi na żywotność tego drzewa, nie jest możliwe, aby przetrwało tyle lat. Nieopodal miasta jest usytuowany asklepion, gdzie Hipokrates miał mieć swoją szkołę.

Co warto zobaczyć na Kos?

Zdjęcie Współczesny rynek w stolicy wyspy, mieście Kos / archiwum prywatne

Z pewnością najważniejszym punktem wakacji na Kos jest stolica wyspy o tej samej nazwie. To właśnie tu znajduje się kilka pozostałości z czasów starożytności. Jest agora, czyli ruiny antycznego rynku, jest odeon będący mniejszym odpowiednikiem starożytnego teatru o amfiteatralnej budowie, jest także Casa Romana, odrestaurowany dom rzymski.

Zdjęcie Malowniczy widok na wyspę Kos i Morze Egejskie z górskiej wioski Zia / archiwum prywatne

W niedalekiej odległości od stolicy Kos znajdziemy niezwykle malowniczą górską wioskę Zia. Aby się do niej dostać, trzeba wjechać pod górę wąskimi zakrętami, jednak widoki zdecydowanie są tego warte. W miejscowości można napić się pysznej lemoniady w jednej z urokliwych kafejek, a także zakupić pamiątki na straganach umieszczonych wzdłuż ulicy przypominającej zakopiańskie Krupówki.

Zdjęcie W górskiej wiosce Zia znajduje się uliczka ze straganami, podobna do zakopiańskich Krupówek / archiwum prywatne

Z kolei po drugiej stronie wyspy znajduje się pięknie położony półwysep Kefalos. Znajdziemy tutaj m.in. plażę Agios Stefanos, z której podziwiać można widok na uroczą wysepkę Kastri z małym kościółkiem. Jest to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców na zawieranie ślubów w plenerze.

Zdjęcie Widok na półwysep Kefalos i wysepkę Kastri ze wzgórza / archiwum prywatne

Oprócz tego na Kos warto zobaczyć najpiękniejsze piaszczyste plaże w Tigaki i Marmari, słone bagna Alikes czy naturalne termy Embros, w których można za darmo zażyć kąpieli w gorącej wodzie. Dla dzieci natomiast atrakcją będą pawie w Plaka Forest. Wieczorem odwiedzić można Mastichari z pięknym zachodem słońca oraz tętniącą nocnym życiem Kardamenę.

Kos jest również świetnym miejscem bazowym do wycieczek na inne greckie wyspy. W pobliżu znajduje się m.in. Nisiros, gdzie można pospacerować po kraterze czynnego wulkanu Stefanos. W ofercie biur podróży są także rejsy na pobliskie trzy wyspy - Kalimnos, Pserimos oraz Plati. Z kolei z portu w Kos szybko dostaniemy się statkiem do tureckiego Bodrum.

Zdjęcie Na Kos nie brakuje pięknych plaż / NurPhoto / Contributor / Getty Images

