Spis treści: 01 Wieża widokowa na Radziejowej

02 Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju

03 Wieża widokowa na Koziarzu

Wieże widokowe to konstrukcje, które zostały zaprojektowane w celu umożliwienia człowiekowi obserwacji panoramy. W ostatnich latach w Polsce powstało ich naprawdę wiele, a każda z nich oferuje spektakularne widoki. Jednym z najpiękniejszych pasm górskich, które warto zobaczyć z wieży widokowej, są położone w łańcuchu Karpat Beskidy.

Wieża widokowa na Radziejowej

Radziejowa to najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, który wznosi się na wysokość 1266 m n.p.m. Zaliczany jest do Korony Gór Polskich, a także Korony Polskich Beskidów. Góra sąsiaduje z Pieninami i Gorcami, które możemy podziwiać z jej zalesionego szczytu. To właśnie tam zbudowano wysoką konstrukcję, z której rozpościera się niesamowity krajobraz.

Całkowita wysokość wieży na Radziejowej wynosi 22 m. Jej platforma widokowa wznosi się ponad korony drzew na wysokość 17,1 m. Wieża w dużej części została wykonana z drewna, a na jej szczyt prowadzą metalowe, ażurowe stopnie. Z tarasu rozpościera się widok na cztery strony świata. Możemy stamtąd zobaczyć m.in.: Kotlinę Sądecką, Pieniny, Tatry, Beskid Wyspowy i Beskid Żywiecki.

Konstrukcja, która obecnie stoi na Radziejowej, została udostępniona do użytku dość niedawno, bo w 2022 roku. Wcześniej w tym miejscu, stała inna wieża, jednak w 2010 roku uległa ona zniszczeniu w wyniku uderzenia pioruna. W tym samym roku wybudowano nową drewnianą wieżę, która po siedmiu latach została rozebrana z powodu spróchnienia konstrukcji.

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju, w samym sercu Beskidu Sądeckiego to wyjątkowa atrakcja turystyczna, będąca pierwszą tego typu konstrukcją w Polsce. Do wznoszącego się na wysokość niemal 50 m tarasu widokowego prowadzi ponad kilometrowa ścieżka w koronach drzew, która umożliwia turystom podziwianie walorów krajobrazowych pasm Jaworzyny Krynickiej.

Projekt ten powstał nie tylko w celach rekreacyjnych, ale również edukacyjnych. Po drodze napotkamy 15 interaktywnych instalacji i tablic, które informują o lokalnym bogactwie przyrodniczym i kulturowym. To doskonałe miejsce na spacer z najmłodszymi.

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju znajduje się na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena. Budowę wieży rozpoczęto w 2017 roku, a do użytku została udostępniona dwa lata później. Obiekt jest otwarty cały rok. Na wieżę możemy dostać się nowoczesną kolejką krzesełkową, natomiast najmłodsi mogą z niej zjechać mierzącą 60 m długości zjeżdżalnią.

Zdjęcie Wieża widokowa i ścieżka w koronie drzew w Krynicy-Zdrój / Albin Marciniak/East News / East News

Wieża widokowa na Koziarzu

Koziarz to szczyt w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej, który mierzy 943 m n.p.m. Znajdująca się tam wieża widokowa zapewnia nam przepiękny widok na: szczyty Beskidu Sądeckiego, Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie, Magurę Spiską, Gorce z Lubaniem i Turbaczem, Beskid Żywiecki z Pilskiem i Beskid Wyspowy - Mogielica, Modyń. Jednakże tym, co robi największe wrażenie, są wznoszące się w oddali wysokie szczyty Tatr.

Drewniana konstrukcja wieży widokowej powstała w 2015 roku. Schody prowadzące na taras zostały całkowicie obudowane tak, aby na wieżę mogły się dostać osoby z lękiem wysokości. Natomiast obudowany i zadaszony taras może posłużyć za schronienie w deszczowe lub wietrzne dni.

Trasa na wieżę widokową w Koziarzu nie jest wymagająca, a jej przejście zajmuje około 20 minut. To doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.