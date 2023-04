Spis treści: 01 Co zobaczyć w Grecji oprócz Santorini?

02 Kreta

03 Zakynthos

04 Korfu

05 Rodos

Co zobaczyć w Grecji oprócz Santorini?

Podróże Jak NIE szukać tanich lotów? Mity o kupowaniu tanich biletów lotniczych Santorini to grecka wyspa, która stanowi część archipelagu Cyklad.

Cieszy się ona ogromną popularnością, a za jej rozpoznawalnością stoją przede wszystkim biało-niebieskie domki i krystalicznie czyste wody Morza Egejskiego.

Ta wulkaniczna wyspa uchodzi za jedną z najpiękniejszych, a więc nic dziwnego, że przyciąga tłumy turystów z całego świata.

Na liście wyjątkowych greckich miejsc znajduje się również wiele innych pozycji. Wymienione niżej propozycje, warto wziąć pod uwagę planując nie tylko wakacyjny wyjazd, ale także majówkowy urlop.

Kreta

Kreta to największa wyspa Grecji. Przyciąga pięknymi widokami oraz zabytkami, a także infrastrukturą dopasowaną do potrzeb turystów. Można tam podziwiać pozostałości Starożytnej Grecji czy też ruiny minojskie. Kreta, według mitycznych opowieści, to miejsce urodzenia Zeusa. Linia brzegowa wynosi 1040 km i zachwyca swoim wyglądem niemal każdego turystę.

Zdjęcie Kreta przyciąga pięknymi plażami / NurPhoto / Contributor / Getty Images

Na krajobraz wyspy składają się przede wszystkim skaliste wybrzeża. Nie brakuje tam również jasnych i piaszczystych plaż otoczonych krystalicznie czystymi wodami. Do najpopularniejszych należy np. plaża Balos oraz Vai, a także różowa plaża Elafonisi. Poza tym będąc na Krecie, warto zobaczyć m.in. stolicę Heraklion, pałac w Knossos, wąwóz Samaria, klasztor Moni Arkadiou czy też lagunę Balos i wyspę Gramvousa. Do miejsc wartych odwiedzenia na Krecie zalicza się również miasteczko Agios Nikolaos oraz miasto Chania.

W maju na Krecie występują wręcz idealne warunki do zwiedzania. Panuję tam przeważnie słoneczna pogoda, a temperatura waha się od 20 do 25 st. C. W pierwszej połowie maja mogą pojawić się przelotne opady, ale nie powinny one zakłócać spokojnego wypoczynku na tej greckiej wyspie. Wieczorami jest jednak chłodno, a więc planując majówkę na Krecie, warto pamiętać o cieplejszych ubraniach.

Zakynthos

Zakynthos to kolejna grecka wyspa, która przyciąga słoneczną pogodą, zabytkami i dziedzictwem kulturowym. Według Homera miała wchodzić w skład państwa Odyseusza. Mimo że Zakynthos nie jest tak znaną wyspą jak Kreta, to co roku przyciąga tłumy turystów, którzy zachwycają się jej widokami i klimatem.

Co do wielkości jest ona trzecia w archipelagu Wysp Jońskich. Północno-zachodnia część wyspy odznacza się stromymi klifami i białymi, żwirowymi plażami. Południe Zakynthosu to z kolei piaszczyste plaże i płaskie tereny.

Zdjęcie Na Zakynthos warto zobaczyć m.in. Groty Keri / Athanasios Gioumpasis / Contributor / Getty Images

W maju termometry na Zakynthos mogą wskazywać mniej więcej 20 st. C, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Będąc na tej greckiej wyspie na Morzu Jońskim, trzeba zobaczyć przede wszystkim Zatokę Wraku, miasto portowe Zakynthos, czy też Groty Keri.

Korfu

Korfu to jedna z najcieplejszych i przy okazji najbardziej zielona grecka wyspa. Jest idealna dla osób, które lubią łączyć zwiedzanie z błogim odpoczynkiem. Każdy więc może znaleźć coś dla siebie, zarówno ciche i spokojne, jak i tętniące życiem miejsca.

Na początku maja temperatura na Korfu oscyluje w granicach 20 st. C, ale już pod koniec miesiąca termometry mogą wskazywać nawet kilka stopni więcej. Malownicze plaże i bujna przyroda wręcz zachwycają turystów.

Zwiedzanie Korfu warto rozpocząć od jego stolicy, która nazywa się dokładnie tak samo jak wyspa, chociaż Grecy mówią na nią Kerkyra. Warto zaznaczyć, że w 2007 roku staromiejska część stolicy trafiła na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poza tym miejscem wartym odwiedzenia na tej greckiej wyspie jest pałac Achillion w miasteczku Gastouri, a także punkt widokowy Tron Kaisera oraz Przylądek Drastis.

Rodos

Piękne plaże i słoneczna pogoda czeka na turystów na Rodos. To kolejna grecka wyspa, która odznacza się wyjątkowymi zabytkami oraz bujną roślinnością. Wchodzi ona w skład archipelagu Dodekanezu i jest ona jego największą wyspą.

Rodos uchodzi za wyspę słońca, na której można znaleźć wszystko. Będzie więc odpowiednia zarówno dla miłośników sportów wodnych, jak i rodzin z dziećmi.

Zdjęcie Wyspa Rodos to idealny kierunek na majówkę / Athanasios Gioumpasis / Contributor / Getty Images

Stolica Rodos, podobnie jak w przypadku Korfu, również znalazła się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Do niezwykłych zabytków na wyspie zalicza się m.in. XIV-wieczny Pałac Wielkich Mistrzów, czy też port Mandraki. Warta odwiedzenia jest również Dolina Motyli, a także miejscowość Lindos, w której można znaleźć świątynię Ateny. Z kolei za najpiękniejsze plaże na Rodos uchodzi m.in. Faliraki, Lardos i Glystra, a także Prassonissi.

Wyspa słońca również w maju ma do zaoferowania turystom świetne warunki do wypoczynku. W tym czasie termometry wskazują nawet 25 st. C.

