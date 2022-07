Odpoczynek to bardzo ważna sprawa. Nasz organizm potrzebuje resetu i regeneracji. Jeśli chcemy dobrze wypocząć, warto dla własnego spokoju sprawdzić po przybyciu do hotelu czy rzeczywiście jest on tak czysty i bezpieczny, jak zapewnia strona internetowa. Tych insektów oraz chorób nie chcemy zabierać do domu jako pamiątki z wakacji.

Niechciana pamiątka z wakacji - wszy

Wszawica dotyka głównie dzieci, ale nie jest to choroba "zarezerwowana" tylko dla nich. Wakacje w turystycznych miejscowościach oraz hotelach z pełną obsługą mogą także sprzyjać rozprzestrzenianiu się owadów. Warto pamiętać, że wszy mogą długo przetrwać bez żywiciela - chowają się wtedy w hotelowych ręcznikach, pościeli i materacach, czekając na przyjazd kolejnego turysty.

Reklama

Zobacz także: 6 domowych sposobów na wszy

Zdjęcie Wszawica dotyka głównie dzieci, co nie znaczy, że nie przydarza się również dorosłym

Wakacje miną, choroby grzybicze zostaną

Choroby grzybicze łatwo się łapie i trudno pozbywa. Chociaż hotele oraz aquaparki dbają o chlorowanie wody, choroby grzybicze nadal rozprzestrzeniają się w zatrważającym tempie. Wiele z nas bagatelizuje ten problem, skupiając się na dobrej zabawie. Warto jednak zadbać o swoje zdrowie i zastanowić się dwa razy przed wejściem do basenu pełnego obcych nam ludzi. Warto także zabrać ze sobą do hotelu klapki, w których wejdziemy do kabiny prysznicowej. W ten sposób unikniemy stawania boso na posadzce, gdzie mogą znajdować się bakterie grzybicze.

Zdjęcie Choć hotel zazwyczaj dokłada wszelkich starań, by pokoje hotelowe były czyste, w najgłębszych zakamarkach pokoju mogą czaić się nieproszeni goście / 123RF/PICSEL

Ukąszenia pluskwy - niechciana pamiątka z wakacji

Współcześnie pluskwy kojarzą się wielu ludziom z gatunkiem wymarłym niczym dinozaury. Te osoby mogą przeżyć szok, kiedy po nocy w niesprawdzonym łóżku hotelowym znajdą na sobie wiele śladów ugryzień. Pluskwy żywią się wyłącznie krwią, ale są bardzo wytrzymałe. Zazwyczaj kryją się w skrzyniach łóżek lub materacach czy pod tapetami, gdzie czekają na nowego żywiciela nawet kilka miesięcy. Właśnie z ich powodu warto najpierw sprawdzić materac, nim spędzimy na nim noc - jest to pierwsza, ważna zasada udanych wakacji w nieznanym nam dotąd miejscu. Ukąszenie pluskwy jest znacznie gorsze od ukąszenia komara - bardziej swędzi, jest ich więcej, a oprócz tego może wystąpić po nich reakcja alergiczna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wakacje w Chorwacji TV Interia

Choroby bakteryjne

Zdrowotne działanie lwiej paszczy. Ten kwiat kryje w sobie tajemnicę

Czarnuszka to naturalny „odgrzybiacz”. Wystarczy łyżeczka dziennie

Pomaga na odporność i nie tylko. Poznaj sprawdzony przepis na syrop z kwiatów lipy

Nietrzymanie moczu: Jak radzić sobie z uciążliwym problemem Masz wrażenie, że po wakacjach złapała cię grypa? Bolą cię mięśnie, masz kaszel i gorączkę? To może być legionelloza - choroba szczególnie uciążliwa dla osób palących oraz starszych. Może prowadzić nawet do śmierci. Nie jest ciężko się nią zakazić, ponieważ często w hotelach działa klimatyzacja, która ułatwia bakteriom przemieszczanie się. Legionelle uwielbiają także zbiorniki wodne i wilgotne pomieszczenia, a o takie nietrudno na wakacjach.

Sprawdź również: Świerzb - przyczyny, objawy, leczenie

Nie chcesz takiej pamiątki z wakacji - świerzbowiec

Zdjęcie Świerzb jest bardzo uciążliwą dolegliwością, którą mogą przenosić zwierzęta domowe / 123RF/PICSEL

To prawdopodobnie jeden z najbardziej obrzydliwych pajęczaków. Jego samice przenikają do skóry, a następnie drążą w niej tunele i nory, w których składają jaja. Larwa wykluwa się po około dwóch dobach i kontynuują dzieło swojej matki. Cały proces wywołuje u człowieka ból oraz świąd, a diagnoza może na zawsze pozostawić u pacjenta dyskomfort psychiczny. Świerzbowcem możemy zakazić się przez kontakt bezpośredni z nosicielem lub podczas snu na niesprawdzonych meblach tapicerowanych, hotelowej pościeli, a w przypadku dzieci podczas zabawy obcymi pluszakami, które często stanowią element wystroju.