„ Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny w Hiszpanii to czas na rodzinną fiestę, podczas której spożywane są hiszpańskie wielkanocne przysmaki — najbardziej popularne to „mona de pascua” — kolorowe bułki drożdżowe z ukrytymi w środku czekoladowymi jajkami oraz „potaje de garbanzos”, czyli gulasz z ciecierzycy ze szpinakiem. Warto choć raz wybrać się w tym czasie na Półwysep Iberyjski, by doświadczyć tego, co niedostępne jest w innych okresach w roku” - mówi Grzegorz Mikielewicz, założyciel i CEO Getaway.

Warto w tym okresie wybrać się do Grecji chociaż raz w życiu, by samemu doświadczyć tego niesamowitej otoczki.

Wielkanocne tradycje we Włoszech potrafią zaskoczyć, a jedną z nich jest Scoppio del Carro, czyli Wybuch Wozu. Podczas Pierwszej Krucjaty w 1099 roku, Pazzino de Pazzi, florencki szlachcic, jako pierwszy zawiesił flagę na murach Jerozolimy, ogłaszając zwycięstwo. Za odwagę i wiarę otrzymał kamień z Grobu Pańskiego, który podarował miastu. W Niedzielę Wielkanocną jest on przewożony do Katedry. Podczas śpiewania „Gloria in excelsis Deo”, arcybiskup zapala lont, łączący wóz z pociskiem o kształcie gołębicy, nazwanym „Colombina”. Ogień przemierza Katedrę, aby odpalić fajerwerki. Florentyńczycy wierzą, że jeśli „Colombina” dotrze do celu, rok będzie szczęśliwy.