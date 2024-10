Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Fascynujący kraj o bogatej historii otworzył się na turystów z Polski

Chiny to kraj o niezwykle bogatej historii, kulturze i różnorodności krajobrazów, a podróż w to miejsce pozwala na zanurzenie się w jednej z najstarszych kultur świata.

Obecnie, dzięki zniesieniu obowiązku wizowego, podróż do Chin jest prostsza i tańsza niż kiedykolwiek wcześniej. Koszty uzyskania wizy, które do tej pory mogły wynosić nawet kilkaset złotych, nie stanowią już bariery, co sprawia, że Państwo Środka jest teraz bardziej dostępne dla turystów z Polski.

Niezależnie od tego, czy fascynują nas starożytne zabytki, nowoczesne miasta, czy też niesamowite cuda natury, takie jak Góry Zhangjiajie, które zainspirowały krajobrazy z filmu "Avatar", Chiny mają coś do zaoferowania każdemu podróżnikowi.

Chiny bez wizy na 15 dni. Polacy mogą zaoszczędzić nawet 645 zł

Decyzja o zniesieniu wiz dla obywateli Polski jest efektem intensyfikujących się relacji polsko-chińskich. Informację ogłoszono w czerwcu podczas oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Pekinie, gdzie spotkał się z władzami Chińskiej Republiki Ludowej. Władze chińskie poinformowały, że posiadacze polskich paszportów będą mogli przebywać na terytorium Chin przez 15 dni bez wizy aż do końca 2025 roku. Oznacza to, że Polacy, planujący podróż w celach turystycznych, biznesowych, rodzinnych lub nawet tranzytowych, nie muszą już ubiegać się o wizę przed wyjazdem.

Zniesienie obowiązku wizowego wpisuje się w szerszy program ułatwienia międzynarodowych podróży po pandemii.

Decyzja o zniesieniu wiz dla Polaków nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale także znacznie obniża koszty podróży. Do tej pory, aby uzyskać wizę do Chin, trzeba było przejść dość skomplikowaną i czasochłonną procedurę, która wiązała się z wypełnianiem wielu dokumentów oraz wizytą w konsulacie. Koszt wizy wahał się od 395 do 645 złotych, w zależności od liczby możliwych wjazdów na terytorium Chin.

Podróżując do Chin bez wizy, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, ruch bezwizowy obowiązuje na okres 15 dni, co oznacza, że dłuższy pobyt w Chinach będzie wymagał uzyskania odpowiedniej wizy. Po drugie, paszport musi być ważny przez co najmniej sześć miesięcy od daty planowanego wyjazdu z Chin, a także posiadać co najmniej trzy wolne strony na pieczątki graniczne.

Chiny to jeden z najbardziej fascynujących krajów na świecie 123RF/PICSEL

Chiny - kraj pełen kontrastów. Gdzie warto polecieć?

Chiny to kraj o niewyobrażalnie bogatej historii i kulturze. Historia cywilizacji chińskiej sięga epoki neolitu, przez co dzisiejsze Chiny oferują podróżnikom niepowtarzalną mieszankę tradycji i nowoczesności. Tam starożytne świątynie, monumentalne zabytki i historyczne miasta przeplatają się z drapaczami chmur, nowoczesnymi technologiami i tętniącymi życiem metropoliami.

Od monumentalnego Pekinu, przez kosmopolityczny Szanghaj, po pełen kontrastów Hongkong - każdy region Chin ma swój unikalny charakter, który przyciąga turystów z całego świata. Jednak, które z tych miast warto obrać jako cel naszej podróży?

Pekin - miasto kontrastów. Co zobaczyć w stolicy Chin?

Stolica Chin, Pekin, to jedno z najbardziej fascynujących miast świata, które łączy starożytną historię z nowoczesnością. Miasto, które liczy sobie ponad 3000 lat, oferuje jedne z najbardziej imponujących zabytków świata, takich jak Zakazane Miasto, Pałac Letni, Świątynia Nieba oraz oczywiście Wielki Mur Chiński. Każda z tych atrakcji nie tylko zachwyca swoją architekturą, ale także opowiada historię potęgi chińskiego imperium.

Atrakcją, której nie możemy pominąć, jest Zakazane Miasto, czyli największy na świecie kompleks pałacowy. Budowla ta przez wieki była siedzibą cesarzy i centrum chińskiej władzy. Dziś możemy tam poczuć, jak wyglądało życie w czasach cesarskich dynastii. Pałac Letni to kolejna architektoniczna perła - malowniczo położony kompleks z licznymi ogrodami, jeziorami i pawilonami, który stanowił letnią rezydencję cesarzy.

Dla miłośników historii podróż do Pekinu to również okazja, aby na własne oczy zobaczyć jeden z siedmiu cudów świata - Wielki Mur Chiński. Ta niezwykła budowla rozciąga się na długość ponad 21 000 km i jest świadectwem potęgi oraz inżynieryjnych zdolności starożytnych Chińczyków.

Zakazane Miasto w Pekinie to największy kompleks pałacowy na całym świecie 123RF/PICSEL

Szanghaj - kosmopolityczne miasto przyszłości. Dlaczego warto tam polecieć?

Podczas gdy Pekin uosabia tradycję, Szanghaj to nowoczesność w czystej postaci. To największe miasto Chin, które zamieszkuje około 24 mln osób. Szanghaj to także jedno z najnowocześniejszych miast na świecie. Z jednej strony możemy zobaczyć tam ultranowoczesne wieżowce, z drugiej - zabytkowe budynki kolonialne, takie jak te w dzielnicy "The Bund". Szanghaj oferuje turystom możliwość doświadczenia zarówno nowoczesności, jak i bogatej historii.

Niezwykłym symbolem nowoczesności Szanghaju jest wieżowiec Shanghai Tower - drugi najwyższy budynek na świecie, który oferuje zapierające dech w piersiach widoki na miasto. Miłośnicy architektury znajdą tu wiele fascynujących budowli, które w ciągu kilku ostatnich dekad zmieniły krajobraz miasta.

Szanghaj to także mekka dla miłośników zakupów i kuchni. Miasto oferuje różnorodne centra handlowe, a także restauracje serwujące zarówno tradycyjne chińskie dania, jak i międzynarodowe przysmaki. Warto spróbować tam miejscowych specjałów, takich jak pieczona gęś czy też żeberka duszone po szanghajsku.

Shanghai Tower to drugi najwyższy budynek na świecie 123RF/PICSEL

Hongkong - miasto, które nigdy nie zasypia. Pokochają je fani życia nocnego

Hongkong, będący specjalnym regionem administracyjnym Chin, również przyciąga turystów z całego świata swoją dynamiką, nowoczesnością i unikalną atmosferą. Mimo że jest on jednym z najbardziej zaludnionych miast świata, ponad 70% jego powierzchni stanowią tereny zielone, co sprawia, że obok nowoczesnych wieżowców odnajdziemy tam piękne parki i malownicze wzgórza.

Jedną z głównych atrakcji Hongkongu jest Wzgórze Wiktorii, skąd rozciąga się widok na całą metropolię i Zatokę Wiktorii. Widok z tego miejsca jest uznawany za jeden z najpiękniejszych krajobrazów na świecie. Warto też odwiedzić Świątynię Man Mo, będącą jednym z najstarszych zabytków miasta.

Hongkong jest również świetnym wyborem dla tych, którzy uwielbiają odkrywać uroki miasta po zmroku, by zatopić się w niezwykłej kulturze ulicznej. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić po zachodzie słońca, jest targ przy Temple Street, położony w samym sercu Kowloon. Gdy zapada noc, tętniące kolorami ulice targowe ożywają, gdy sprzedawcy rozkładają swoje stragany, oferując wszystko od tradycyjnych chińskich lekarstw i jadeitowej biżuterii po nowoczesną elektronikę i różnorodne pamiątki. Na targu możemy też spróbować lokalnych przysmaków z ulicznych stoisk, obejrzeć spontaniczne przedstawienia operowe, a nawet uzyskać przepowiednię od jednego z lokalnych wróżbitów.

Podczas pobytu w Hongkongu warto również wybrać się na wyspę Lantau, która, choć największa w regionie, jest zupełnym przeciwieństwem gwarnej metropolii. Na Lantau znajduje się słynny posąg Buddy Tian Tan, monumentalna brązowa figura o wysokości 34 metrów, do której prowadzi 268 stopni. To miejsce emanuje spokojem i duchowością, a z jego szczytu rozciąga się imponujący widok na zielone wzgórza wyspy oraz Morze Południowochińskie.

Hongkong to jedno z najbardziej nowoczesnych miast 123RF/PICSEL

Co warto wiedzieć przed podróżą do Chin? Garść praktycznych informacji

Planując podróż do Chin, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim, musimy mieć ze sobą paszport ważny co najmniej sześć miesięcy od daty powrotu oraz z co najmniej trzema wolnymi stronami. Ważne jest także zwrócenie uwagi na waluty - w większości Chin obowiązuje juan chiński (CNY), natomiast w Hongkongu używa się dolara hongkońskiego (HKD).

Chiny to kraj o zróżnicowanym klimacie - od umiarkowanego na północy, przez subtropikalny na południu, po wysokogórski w rejonach Tybetu. Wybierając się do tego kraju, warto zatem dostosować czas podróży do regionu, który planujemy odwiedzić. Przykładowo, w Hongkongu pora deszczowa trwa od czerwca do września, co może wpłynąć na komfort zwiedzania.

Od podróżujących do Chin, nie są wymagane szczepienia, chyba że przyjeżdżamy z regionu zagrożonego epidemiologicznie. Przed wyjazdem zaleca się jednak wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, które pokryje ewentualne koszty leczenia oraz transportu medycznego.

***

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 31 października.

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

