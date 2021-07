​Powstał ranking 10. najpiękniejszych tras do pieszych wędrówek

Listę najpiękniejszych i najbardziej instagramowych wędrownych tras otwiera wizytówka Peru, czyli Szlak Inków. Ta najpopularniejsza trasa trekkingowa w Ameryce Południowej, która kończy się w Machu Picchu, liczy w sumie 45 kilometrów. Niby niewiele, ale ze względu na strome podejścia jest ona trudnym sprawdzianem dla kondycji wędrowców. Przede wszystkim jest jednak ucztą dla oczu, bowiem na każdym kroku zachwyca zróżnicowany andyjski krajobraz, a wzdłuż trasy rozciągają się gdzieniegdzie osady, tunele i ruiny osad Inków. Ze względu na duże zainteresowanie tą trasą, peruwiański rząd zdecydował się wprowadzić ograniczenia liczby osób, które mogą przebywać na szlaku. Dziennie może nań wejść 500 osób, w tym przewodnicy, tragarze, pomocnicy, co oznacza, że samych turystów może przebywać na trasie nieco ponad 200. Konieczna jest zatem dużo wcześniejsza rezerwacja.

Na drugim miejscu zestawienia, które przygotowało Zalando, w oparciu o dane zebrane z Instagrama, znajduje się Szlak Świętego Jakuba, jeden z najbardziej popularnych szlaków pielgrzymkowych w Europie. Wiedzie on przez kilka krajów, w tym Polskę, a kończy się przy katedrze w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Osoby, które decydują się na pokonanie tej trasy, mają do dyspozycji wiele możliwości startu, w zależności od tego ile mają czasu. Krótsza wersja może zająć kilka dni, te dłuższe nawet miesiąc. Najpopularniejsza jest tzw. Droga Francuska, Camino Frances z punktem startowym w Saint-Jean-Pied-de-Port, po francuskiej stronie Pirenejów lub Roncesvalles po stronie hiszpańskiej. Odległość z Roncesvalles do Santiago de Compostela wynosi około 800 km. Camino Portugues, czyli Droga Portugalska, jest drugą najpopularniejszą trasą. Ma dwie wersje. Jedna rozpoczyna się w katedrze w Lizbonie (ok. 610 km) lub w katedrze w Porto na północy Portugalii (ok. 227 km).

Na trzecim miejscu znalazł się szlak Refugio Frey i Cerro Catedral, który prowadzi turystów przez oszałamiający Park Narodowy Nahuel Huapi w Argentynie. Kolejny jest słynący z zapierających dech w piersiach widoków Nieprzenikniony Las Bwindi, obszar wilgotnych lasów równikowych w południowo-zachodniej Ugandzie w górach na obrzeżach Wielkich Rowów Afrykańskich.

Zdjęcie Park Narodowy Nahuel Huapi w Argentynie / 123RF/PICSEL

Spośród miejsc w Europie ciekawą propozycją może być szwajcarski Eiger. Choć wspinaczka na szczyt to spore wyzwanie, warto pokusić się o trekking w niezwykłych okolicznościach alpejskiej przyrody.

Zdjęcie Szwajcaria skusi wielbicieli wędrówek w oszałamiających okolicznościach przyrody / 123RF/PICSEL

Choć dystans ponad 150 kilometrów może odstraszać, wskazana w rankingu trasa biegnąca z Milngavie na północ od Glasgow do Fort William w szkockim regionie Highlands nie jest bardzo wymagająca. Szlak, który został otwarty w 1980 roku, był pierwszą oficjalnie wyznaczoną trasą długodystansową w Szkocji. Co roku ze ścieżki korzysta około 120 000 osób, z czego około 36 000 przechodzi całą trasę. Pobyt tam to również okazja, aby podziwiać jedną z piękniejszych szkockich dolin, Glen Coe, którą możemy skojarzyć z pięknymi ujęciami w filmie "Skyfall". Ta trasa znalazła się na szóstym miejscu zestawienia.

Zdjęcie Jedna z piękniejszych szkockich dolin, Glen Coe / 123RF/PICSEL

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się również: El Camino del Rey ("Ścieżka Króla") - szlak pieszy ciągnący się wzdłuż stromych ścian wapiennego wąwozu w parku narodowym Desfiladero de los Gaitanes nieopodal miejscowości El Chorro w hiszpańskiej prowincji Malaga. Jest również GR 20 - szlak pieszy na Korsyce, przebiegający niemal przez całą wyspę i uznawany za najtrudniejszy szlak w Europie. Znalazł się tu także Szlak West Coast Trail, pierwotnie nazywany Dominion Lifesaving Trail. Ciągnie się przez 75 km i wiedzie przez południowo-zachodnie wybrzeże wyspy Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Zestawienie zamyka South Downs Way, długodystansowa trasa spacerowa wzdłuż South Downs w południowej Anglii. Jest to jeden z 16 szlaków narodowych w Anglii i Walii, który biegnie przez 160 km od Winchester w Hampshire do Eastbourne w East Sussex.

Zdjęcie El Camino del Rey w Maladze w Hiszpanii / 123RF/PICSEL

