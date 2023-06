Spis treści: 01 Czy warto jechać do Kowna? Nie zapomnij o miejscowościach wokół

02 Jak poruszać się po Litwie? Czy drogi są płatne?

03 Region kowieński: Rosienie. Tutaj zacznij swoją przygodę

04 Szlakami religii. Pierwsze w Europie objawienie Matki Boskiej

05 Miejsce z historią. Tutaj urodził się Czesław Miłosz

06 Nie lubisz korków? To tutaj!

07 Janów: od sękacza do miasta zakochanego w sporcie

Wielu turystów wybiera się na Litwę z raczej niskimi oczekiwaniami. W głowie wielu z nas obraz tego państwa składa się bowiem wyłącznie ze stolicy kraju, Wilna oraz nieco mniejszego, ale wciąż drugiego co do wielkości miasta na Litwie, Kowna. Tymczasem nic bardziej mylnego. Kowno porwie co prawda niejednego turystę, ale poczekajcie, jak wybierzemy się na jego obrzeża.

Region kowieński zachwyca spokojem. Pokochają go szczególnie ci, którzy poszukują odpoczynku od miejskiego zgiełku. Wniebowzięte będą również dzieci (chociaż uśmiechy z twarzy nie schodziły tutaj też dorosłym). Znam takich, którzy wręcz nie chcieli opuszczać farmy z królikami i kaczkami, a niektórzy planowali zapakować lamę do busa i wrócić z nią do domu. Ciekawi szczegółów?

Jak poruszać się po Litwie? Czy drogi są płatne?

Kończąc eksplorowanie Kowna czas spakować plecak i wyruszyć w nieznane. I to dosłownie. Region kowieński zdaje się być dla wielu jedną z największych tajemnic. Będąc na Litwie, nie sposób więc nie odwiedzić miejscowości znajdujących się wokół drugiego co do wielkości miasta w tym kraju, które urzekają swoim wyglądem.

W tym przypadku najłatwiej wynająć samochód, a kolejno wygodnie poruszać się nim, zwiedzając następne punkty na planie. Co ważne, wszystkie drogi na Litwie są bezpłatne. Samochody osobowe, korzystające z autostrad i dróg, nie muszą posiadać winiet. Reguły te dotyczą zarówno samochodów osobowych, jak i aut do ośmiu miejsc pasażerskich oraz motocykli. Podróżowanie jest więc tym prostsze.

Region kowieński: Rosienie. Tutaj zacznij swoją przygodę

Ruszając z Kowna w niewiele ponad godzinę dostaniemy się do miejscowości Rosienie, jednego z najstarszych miast na Litwie, będącym jednocześnie dawną stolicą Żmudzi. Tam, w murach dawnego sowieckiego więzienia, znajduje się muzeum poświęcone historii regionu. Zgromadzone tu przedmioty przywołują pamięć o obozach pracy przymusowej i zesłaniach Litwinów na Syberię. Zakładając na oczy okulary wirtualne, jesteśmy w stanie niemal cofnąć się w czasie.

Zdjęcie Ruszając z Kowna w niewiele ponad godzinę dostaniemy się do miejscowości Rosienie / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

W pobliżu miejscowości, w środkowym biegu przepływającej tam rzeki Dubissy, utworzono park krajobrazowy, którego powierzchnia to ponad 10 hektarów. Tam też znajduje się jeden z najdłuższych mostów kolejowych na Litwie - długi na 599 metrów, szeroki na 4,5 metra i wysoki na 42,5 metra.

Co więcej, w rejonie rosieńskim nietrudno natrafić na miejsca wręcz idealne do wypoczynku. Niewiele dalej znajduje się bowiem ośrodek turystyczno-rekreacyjny, słynący z hodowli karpia. Smaku tamtejszych ryb nie sposób zapomnieć przez dłuższy czas. Nad rzeką Dubissą, w miejscowości Kušeliškės, znajduje się też gospodarstwo agroturystyczne, z którego bez przeszkód można wybrać się na wycieczkę kajakiem lub przeżyć niezapomnianą noc pod namiotem.

Zdjęcie W rejonie rosieńskim nietrudno natrafić na miejsca wręcz idealne do wypoczynku / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Szlakami religii. Pierwsze w Europie objawienie Matki Boskiej

20 kilometrów na północ od Rosieni znajduje się miejscowość Šiluva, czyli w tłumaczeniu na polski - Szydłowo. To tam w 1608 roku odnotowano pierwsze w Europie objawienie Matki Boskiej, która ukazała się dzieciom pasącym owce.

W Szydłowie znajduje się największe obecnie litewskie sanktuarium maryjne, które w 1993 roku odwiedził Jan Paweł II. Pielgrzymi z całego świata odwiedzają to miejsce szczególnie w okresie od 7 do 15 września. Wtedy też w Szydłowie odbywają się Obchody Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zwiedzający mogą zatopić się w chwili modlitwy i skupienia w barokowym kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, powstałym w latach 1760-1786, a także neogotyckiej kaplicy z lat 1912-1924.

Zdjęcie W Szydłowie znajduje się największe litewskie sanktuarium maryjne / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Stamtąd już tylko o krok od miejscowości Kiejdany, jednej z najbardziej urokliwych w tym rejonie. Miejscowość, jako mała osada rybacka, została wymieniona po raz pierwszy w 1372 roku. Zobaczymy tam między innymi gotycki kościół św. Jerzego, starą synagogę z XVII wieku oraz nową synagogę z XIX wieku, a także barokowy kościół kalwiński z 1631 roku z kryptą z grobami rodu Radziwiłłów.

Starszych i tych nieco młodszych zachwyci Muzeum Okręgowe w Kiejdanach, jedno z najstarszych na Litwie, założone w 1922 roku. Interaktywne zabawy mocno rozbudzą dziecięcą wyobraźnię. W środku znajdziemy również unikatowe eksponaty i dokumenty, w tym Krzyże W. Świrskiego czy meble z rogów z XIX wieku z posiadłości Apytalaukis.

Zdjęcie Starszych i tych nieco młodszych zachwyci Muzeum Okręgowe w Kiejdanach / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Miejsce z historią. Tutaj urodził się Czesław Miłosz

"Litwa jest dla mnie krajem szczęścia... To miejsce dla mnie zawsze istnieje, jest zawsze przy mnie. Nawet gdy byłem daleko stąd, ciągle była w moich myślach" - mówił Czesław Miłosz. Około 13 kilometrów na północ od Kiejdan znajduje się wieś Szetnieje, miejsce, w którym urodził się wybitny artysta. Dolinę Niewiaży nazywał sercem Litwy, najpiękniejszym miejscem w kraju. Będąc tutaj nie sposób więc nie odwiedzić odrestaurowanego dworku i znów, na chwilę, przenieść się w czasie.

Zdjęcie Około 13 kilometrów na północ od Kiejdan znajduje się wieś Szetnieje / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

W Kiejdanach co roku odbywa się również Festiwal Czesława Miłosza, którego celem jest ponowne odkrycie jego twórczości.

Obecnie Kiejdany są jednym z siedmiu litewskich miast z zachowaną starówką, na której obejrzeć można domy wybudowane przez szkockich osadników. Znana z "Potopu" Henryka Sienkiewicza miejscowość przed laty była siedzibą Radziwiłłów, ważnym ośrodkiem handlu oraz centrum kalwinizmu na Litwie. Dziś zachwyca przede wszystkim starym miastem z zachowanymi zabytkami, świadczącymi o barwnej przeszłości tego miejsca.

Zdjęcie Kiejdany to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości w tym rejonie / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Nie lubisz korków? To tutaj!

Na drodze pomiędzy dwoma największymi miastami Litwy - Wilnem i Kownem, w widłach Niemna i Willi leżą Kaišiadorys, czyli, w tłumaczeniu na polski, Koszedary. Miejscowość znana jest od XVI wieku, a dziś to świetny kierunek dla tych turystów, którzy preferują podróżowanie bez nerwów. Korków z pewnością tutaj nie spotkamy.

Będąc w tym miejscu warto, przystanąć nieco dłużej przy stacji kolejowej, skąd w lipcu 1919 roku odjechał pierwszy pociąg na niepodległej Litwie. W centrum miasta w górę wznosi się katedra Przemienienia Pańskiego, neogotycka świątynia z 1932 roku. W krypcie biskupiej katedry znajduje się grób arcybiskupa Teofiliusa Matulionisa, wieloletniego więźnia łagrów sowieckich, a obecnie błogosławionego Kościoła katolickiego, którego beatyfikowano w 2017 roku.

Zdjęcie Na drodze pomiędzy dwoma największymi miastami Litwy – Wilnem i Kownem, w widłach Niemna i Willi leżą Koszedary / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Nieopodal miasta, w miejscowości Stebeikiai znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, w którym można dosłownie przenieść się do świata zwierząt. Stereotyp walczących ze sobą kotów i psów zostaje tam zupełnie przełamany, koguty, jakie znamy z babcinych ogródków, wcale nie biegają za ludźmi, a gołębie dają się... pogłaskać. To miejsce idealne dla rodzin z dziećmi. Zaplanujcie tutaj dłuższy odpoczynek. Może być ciężko pożegnać się z tymi zwierzakami. Uwierzcie mi, człowiek szybko się do nich przywiązuje.

Zdjęcie W miejscowości Stebeikiai znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, w którym można dosłownie przenieść się do świata zwierząt / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Jak sprawić, aby podróż była zupełnie niezapomniana? Mam na to pewną odpowiedź. Podróżni jadący w kierunku Kaišiadorys przez Čiobiškis powinni nieco zboczyć z trasy. W Padaliai znajduje się bowiem nietypowy, bo napędzany wyłącznie prądem rzeki, prom linowy. Powolna, wręcz naturalna przeprawa przez rzekę pozwoli na chwilę zupełnie odciąć się od rzeczywistości. Skąd jednak pomysł na takie rozwiązanie?

- Po tamtej stronie rzeki mieszkały bardzo fajne dziewczyny. Ładne, mądre. Chłopcy po tej musieli znaleźć jakikolwiek sposób, żeby do nich dotrzeć. Tak powstał ten prom - żartował Gediminas, właściciel przeprawy. W rzeczywistości prom stał się dla miejscowej ludności bardzo wygodnym sposobem na skrócenie podróży z Kernavė do Kaišaidorys. To również miejsce szczególnie polecane rowerzystom.

Zdjęcie W Padaliai znajduje się nietypowy, napędzany wyłącznie prądem rzeki prom linowy / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Janów: od sękacza do miasta zakochanego w sporcie

Niewiele ponad 10 minut drogi od Koszedarów znajduje się urocza miejscowość Bačkonys. Tam natrafić można na miejsce tak spokojne, a jednocześnie tak romantyczne, że nie sposób się w nim nie zakochać. W tamtejszym gospodarstwie przemili właściciele oprowadzą po swoich włościach, częstując tradycyjnym sękaczem litewskim (rozsiądźcie się wygodnie, przygotowuje się go nawet ponad godzinę) i domowym kwasem chlebowym. Coś dla siebie znajdą też dzieci, które bez przeszkód mogą szaleć po tamtejszych, przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach. (Przyszłe panny młode, jeśli szukacie miejsca na organizację wesela z dala od zgiełku, zaznaczcie ten punkt na mapie. Ja już zaznaczyłam).

Zdjęcie Niewiele ponad 10 minut drogi od Koszedarów znajduje się urocza miejscowość Bačkonys / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Pakując się w samochód jako kolejny przystanek warto obrać Skaruliai, czyli część miasta Jonava, w której wznosi się w górę kościół św. Anny, ufundowany przez Andrzeja Skorulskiego w latach 1620-1622. Świątynia fascynuje swoim unikalnym stylem gotycko-renesansowym, a wewnątrz podziwiać można najstarsze drewniane rzeźby na Litwie. Dziś mieszkańcy Jonavy dbają o niego sami, po tym jak w okolicy świątyni wybudowano zakład chemiczny, a ludność zamieszkująca te okolice, zmuszona została do przeprowadzki.

Zdjęcie Skaruliai to część miasta Jonava, w której wznosi się w górę kościół św. Anny / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Jonava, czyli w tłumaczeniu na polski Janów, jest dość młodym miastem, które zaczęło formować się dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku. Przed uzyskaniem niepodległości przez Litwę w 1918 roku tereny te zamieszkiwała znaczna liczba Polaków. Popularne wówczas powiedzenie głosiło nawet: "od Janowa do Datnowa wszędzie słychać polska mowa".

Zdjęcie Jonava, czyli w tłumaczeniu na polski Janów, jest dość młodym miastem / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Podczas II wojny światowej miasto uległo zniszczeniu, jednak wkrótce zaczęło szybko się rozwijać. Dziś to przede wszystkim miejscowość kreatywna i aktywna. Powinna stać obowiązkowym punktem programu dla początkujących i wprawionych sportowców. Znajdująca się tam Dolina Joninės to miejsce rekreacji, które zagospodarowano w 2015 roku, wyposażając w amfiteatr, fontanny i scenę. To idealne miejsce na spacer czy rowerową wycieczkę. Co ciekawe, w zimie powstaje tam ponoć nawet wyciąg narciarski. Fani zimowego szaleństwa, trzeba to sprawdzić!

W pobliżu znajdują się cztery stawy, otoczone zewsząd szlakami pieszymi i rowerowymi. Amatorom aktywnego wypoczynku z pewnością spodoba się park wakeboardowy na plaży. Coś dla siebie znajdą też fani sportów zespołowych. A że Litwa koszykówką słynie, nie inaczej mogło być w Janowie.

Zdjęcie Jonava to przede wszystkim miejscowość kreatywna i aktywna / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne

Po wyczerpującym spacerze powróćmy na chwilę do zwierzaków. W mieście znajduje się bowiem założona w 2018 roku hodowla alpak. - Kiedy kupiłem ten teren miałem ogromny problem z koszeniem trawy na wzgórzu. W końcu wymyśliłem patent idealny. Kupiłem alpaki - śmiał się właściciel tego miejsca. Przyjaźnie nastawione zwierzaki można bez przeszkód karmić, głaskać, a nawet wybrać się z nimi na spacer. Bardzo chciałam, żeby koleżanka alpaka wróciła ze mną do domu. Niestety, nie udało się. Dlatego to ja muszę wrócić w okolice Kowna. I wam też polecam.

Zdjęcie W mieście znajduje się założona w 2018 roku hodowla alpak / Aleksandra Tokarz / archiwum prywatne