Do czołówki najbardziej zatłoczonych turystycznie europejskich miast należy też Heraklion z 13 turystami przypadającymi na mieszkańca i Amsterdam , w którym na jednego mieszkańca przypada 12 gości. Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamykają Dublin i Tallin, z kolejno 11 i 10 turystami na mieszkańca.

Tłumy turystów to niejedyny problem Dubrownika. Co może zaskoczyć w tym mieście?

Dubrownik jest bardzo popularny, co oznacza, że latem bywa przepełniony turystami. Szczególnie w centrum miasta, na starówce, może być bardzo tłoczno, co utrudnia swobodne zwiedzanie. To jednak nie jest jedyny problem tego miasta. Oczywiście, nie brakuje w nim zalet, ale decydując się na chorwacką przygodę w Dubrowniku, trzeba mieć na uwadze także minusy.