Ryga - miasto spoza utartego szlaku. Turyści dopiero odkrywają to miejsce

Ryga , stolica Łotwy, to miasto położone malowniczo nad rzeką Dźwiną, niedaleko jej ujścia do Zatoki Ryskiej. Stanowi centrum gospodarcze, przemysłowe i kulturalne kraju, a także ważny węzeł transportowy. Choć nie jest tak popularnym celem turystycznym, jak inne europejskie stolice, Ryga przyciąga coraz większą liczbę odwiedzających, oferując im unikalne zabytki, wspaniałą architekturę oraz bogate życie kulturalne.

Ryga słynie z jednej z największych na świecie kolekcji architektury secesyjnej , której ponad 800 budynków możemy podziwiać w centrum miasta. To właśnie styl Art Nouveau nadaje Rydze wyjątkowego charakteru.

Stare Miasto w Rydze. Oto co warto tam zobaczyć

Vecrīga, czyli Stare Miasto , wpisane na listę UNESCO, to prawdziwa perełka historyczna. Wąskie, brukowane uliczki prowadzą tam do urokliwych placów, gdzie turyści mogą podziwiać zabytki z różnych epok, od średniowiecza po czasy nowożytne.

Niestety podczas II wojny światowej część starówki uległa zniszczeniu , jednakże wiele obiektów zostało pieczołowicie zrekonstruowanych, w tym ikoniczny Dom Bractwa Czarnogłowych , będący symbolem miasta. Pierwotnie znany jako Nowy Dom, został wzniesiony w 1334 roku w stylu gotyckim i początkowo należał do Wielkiej Gildii. Od 1477 roku górne piętra Nowego Domu wynajmowało Bractwo Czarnogłowych - paramilitarne stowarzyszenie bogatych kupców, które z biegiem czasu zdobyło znaczne wpływy w mieście. Podczas zwiedzania starówki Rygi warto odwiedzić:

Ryga to nie tylko historyczne budowle. Miasto słynie także z dynamicznego życia kulturalnego. Oprócz licznych muzeów, galerii i teatrów, warto zwrócić uwagę na bogatą ofertę imprez kulturalnych, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata.

Loty za jedyne 128 zł w dwie strony. Do Rygi dolecimy bezpośrednio z trzech polskich miast

Swoją rosnącą popularność wśród polskich turystów miasto zawdzięcza niskobudżetowym przewoźnikom, dzięki którym możemy tanio i szybko polecieć do stolicy Łotwy.



Jeszcze we wrześniu do Rygi polecimy za jedyne 128 zł bezpośrednio z Gdańska (mowa tutaj o biletach w dwie strony). O 60 złotych więcej zapłacimy za loty bezpośrednie z Krakowa lub Warszawy.