Spis treści: 01 Wakacje w maseczce

02 Cypr. Tu maseczki znów obowiązują!

03 Grecja. Wakacje z częściowymi obostrzeniami

04 Włochy. Restrykcje do końca września

05 Chorwacja. Będą obostrzenia?

06 Bułgaria. Te zalecenia warto znać

07 Hiszpania. Liczba zakażeń rośnie, co z obostrzeniami?

08 Francja. Tu restrykcje nadal obowiązują!

09 Portugalia. Zaostrzenie restrykcji

10 Turcja. Tylko w tych miejscach trzeba nosić maseczkę

11 Tunezja. W tych miejscach załóż maseczkę

12 Egipt. Bez restrykcji

Wakacje od koronawirusa? O świecie bez maseczek, certyfikatów szczepień i testów chyba znowu możemy zapomnieć. W niektórych państwach Europy wzrasta liczba zakażeń Covid-19 i w związku z tym władze decydują się na ponowne wprowadzanie restrykcji.

Wakacje w maseczce

Zdjęcie W niektórych krajach wraca obowiązek noszenia maseczek. Powodem jest rosnąca liczba zakażeń koronawirusem / 123RF/PICSEL

Lista państw, które decydują się na ponowne wprowadzenie restrykcji, jest coraz dłuższa. Dlatego planując urlop, musimy liczyć się z tym, że m.in. w środkach transportu publicznego i taksówkach będziemy musieli nosić maseczki, a przed wylotem czeka nas kontrola paszportów covidowych. W których krajach czeka nas urlop w maseczce? Obecnie takie restrykcje obowiązują już m.in. w Grecji czy Cyprze. Niebawem mogą do nich dołączyć inne kierunki, chętnie wybierane przez Polaków jako miejsca wypoczynku. Inaczej jest m.in. w Egipcie czy Turcji - tu obowiązek noszenia maseczek dotyczy tylko wybranych miejsc.

Cypr. Tu maseczki znów obowiązują!

Zdjęcie Wakacje na Cyprze? Warto wiedzieć, jakie obowiązują tu obostrzenia / 123RF/PICSEL

Cypr przywraca obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. I chociaż został zniesiony 1 czerwca, dynamiczny wzrost zachorowań sprawił, że władze zdecydowały o przywróceniu restrykcji. Przepisy weszły w życie 8 lipca, a władze tłumaczą swoją decyzję ochroną przed koronawirusem. Na Cyprze rekord dziennych zakażeń z poprzedniej fali wyniósł prawie 6,5 tys. i padł 28 marca. Informacje o liczbie zakażeń są podawane co tydzień - 8 lipca odnotowano prawie 15 tys. nowych zakażeń, a tydzień wcześniej było to prawie 11 tys.

Grecja. Wakacje z częściowymi obostrzeniami

Zdjęcie W Grecji noszenie maseczek w transporcie publicznym czy aptekach jest obowiązkowe / 123RF/PICSEL

Koronawirus znów dał o sobie znać również w Grecji. Kilka dni temu liczba dziennych zachorowań przekroczyła 25 tys. Od 1 czerwca władze zniosły obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Wyjątek stanowią osoby, które podróżują transportem publicznym - autobusami, metrem czy tramwajami. Restrykcje obowiązują również w określonych obszarach statków wycieczkowych, jachtów, łodzi czy promów. O maseczce nie można zapominać również podczas podróży taksówką - obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej 4. roku życia i osób borykających się z problemami układu oddechowego. Maseczki musimy nosić również w szpitalach, domach opieki i aptekach.

Włochy. Restrykcje do końca września

Zdjęcie Wakacje we Włoszech? W niektórych miejscach nadal trzeba nosić maseczki / 123RF/PICSEL

Z kolejną falą koronawirusa mierzą się również Włochy. Jeśli wybieramy się na wakacje do słonecznej Italii, musimy pamiętać o tym, że co najmniej do 30 września obowiązuje nakaz noszenia maseczek dla osób powyżej 6. roku życia. Restrykcje obowiązują w transporcie publicznym, na promach i statkach i placówkach opieki zdrowotnej.

Chorwacja. Będą obostrzenia?

Zdjęcie Chorwacja jak co roku kusi pogodą i pięknymi krajobrazami. W niektórych miejscach trzeba pamiętać o maseczkach / 123RF/PICSEL

Zakażenia rosną i w Chorwacji. Mimo tego władze jeszcze nie planują wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych i środkach transportu publicznego. O maseczce trzeba pamiętać w placówkach opieki zdrowotnej. W Chorwacji nie ma limitów, jeśli chodzi o liczbę osób przebywających w lokalach. Co więcej, nie obowiązują też restrykcje przy wjeździe do kraju.

Bułgaria. Te zalecenia warto znać

Zdjęcie Urlop w Bułgarii? W niektórych miejscach warto pamiętać o maseczce / 123RF/PICSEL

Liczba chorych na koronawirusa rośnie również w Bułgarii. W maju zniknął obowiązek okazywania certyfikatu covidowego przy przekraczaniu granicy i przestały obowiązywać epidemiczne restrykcje. Jednak tamtejszy resort zdrowia zaleca, aby nosić maseczki w transporcie publicznym i placówkach medycznych. O maseczce warto również pamiętać, gdy przebywamy w zatłoczonych miejscach.

Hiszpania. Liczba zakażeń rośnie, co z obostrzeniami?

Zdjęcie Władze Hiszpanii nie zdecydowały się jeszcze na powrót obostrzeń / Picsel / 123RF/PICSEL

Do krajów odnotowujących wzrost zakażeń koronawirusem dołączyła również Hiszpania. Obecnie, dzienna średnia wynosi prawie 20 tys. zakażeń. Władze kraju nie zdecydowały się jeszcze na powrót obostrzeń, ale coraz częściej pojawia się wątek ponownego obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach. Obecnie taki wymóg dotyczy wyłącznie osób zakażonych koronawirusem.

Francja. Tu restrykcje nadal obowiązują!

Zdjęcie Francja. W miejscach cieszących się dużą popularnością coraz częściej pojawiają się limity odwiedzających / 123RF/PICSEL

Planując urlop we Francji, trzeba liczyć się z tym, że przy przekraczaniu granicy trzeba okazać potwierdzenie pełnego zaszczepienia lub przebytej infekcji. Osoby niezaszczepione muszą z kolei przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa.

Coraz częściej mówi się również o powrocie do obowiązku noszenia maseczek w środkach transportu publicznego i zatłoczonych miejscach. Póki co zasłanianie ust i nosa w takich miejscach jest zalecane, ale władze Nicei już zdecydowały się wprowadzić taki nakaz. W miejscach cieszących się dużą popularnością coraz częściej pojawiają się limity odwiedzających, wymagana jest też wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Portugalia. Zaostrzenie restrykcji

Zdjęcie Wakacje w Portugalii? Warto znać obowiązujące obostrzenia / 123RF/PICSEL

Podróż do Portugalii również wiąże się z obostrzeniami. Od 1 lipca turyści muszą okazać certyfikat szczepienia, przebycie koronawirusa lub negatywny wynik testu. Sporo ograniczeń obowiązuje przy wjeździe na Azory. Odwiedzający muszą pokazać jeden z poniższych dokumentów:

Unijny Certyfikat COVID-19, który potwierdza szczepienie,

negatywny wynik testu RT-PCR (wykonany na 72 godziny przed wejściem do samolotu),

negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (wykonany na 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu).

Jeżeli turysta nie będzie miał przy sobie żadnego z dokumentów, czeka go obowiązkowy test na obecność Covid-19. Na wynik trzeba poczekać od 12 do 48 godzin. Jeśli podróżujemy na Azory z lotniska na terenie Portugalii, taki test możemy wykonać nieodpłatnie w jednym z punktów. Jeżeli planujemy dłuższy urlop, to zgodnie z przepisami musimy wykonywać kolejne testy odpowiednio 6 i 12 dni po pierwszym teście.

Turcja. Tylko w tych miejscach trzeba nosić maseczkę

Zdjęcie Turcja to kraj, do którego chętnie podróżujemy w wakacje / 123RF/PICSEL

Jeśli wybieramy się na urlop do Turcji, obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy tylko placówek medycznych. Pod koniec maja władze zniosły obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych i środkach komunikacji publicznej.

Tunezja. W tych miejscach załóż maseczkę

Zdjęcie Wakacje w Tunezji? Tylko w niektórych miejscach obowiązuje wymóg noszenia maseczek / 123RF/PICSEL

Jeśli wybieramy się do Tunezji, wymóg noszenia maseczek obowiązuje w przestrzeniach zamkniętych i środkach komunikacji publicznej.

Egipt. Bez restrykcji

Zdjęcie Jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków wakacyjnych kierunków jest Egipt / 123RF/PICSEL

Władze Egiptu nie planują na razie przywrócenia restrykcji. Są jednak miejsca, w których musimy nosić maseczki. To urzędy, sklepy oraz zamknięte i zatłoczone pomieszczenia. Nakaz obowiązuje również w transporcie publicznym, jak i u prywatnych przewoźników.

