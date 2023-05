Dbanie o urodę to nie tylko makijaż i pielęgnacja, ale także odpowiednia stylizacja. Na jakie błędy należy uważać w przypadku stylizowania brwi? Sprawdź, czy ich nie popełniasz.

Brak stylizacji

Najbardziej oczywistym błędem jest brak stylizacji brwi. Niewiele kobiet może pochwalić się idealnym kształtem i kolorem brwi naturalnie. Brak nadania włoskom odpowiedniej formy, skutkuje tym, że wyglądają na zaniedbane oraz nie podkreślają naszych rysów. Jeśli chcemy zacząć dbać o brwi, warto udać się na początku do kosmetyczki, która pomoże dobrać nam ich właściwy kształt i kolor.

Nadmierna regulacja włosków

Zbyt mocno wyregulowane brwi to widmo wczesnych lat 2000. Ich czas na szczęście już się skończył. Cienkie brwi o mocnym łuku to przeżytek, a kobiety przekonały się, że o wiele lepiej wyglądają brwi o naturalnej grubości i lekko nadanym kształcie. Nadmierna depilacja może doprowadzić do tego, że włoski będą słabiej rosnąć, a na naszej skórze wystąpią podrażnienia.

Zbyt długie lub krótkie łuki brwiowe

Nieodpowiedni kształt brwi może zaburzyć symetrię naszej twarzy. Przed samodzielną regulacją brwi warto upewnić się, gdzie powinny się zaczynać, a gdzie kończyć. Można to sprawdzić za pomocą pędzelka lub innego w miarę długiego przedmiotu. Należy go przyłożyć do zewnętrznego kącika oka i skrzydełka nosa. Sprawdź, w którym miejscu w takim ustawieniu przecina łuk brwiowy. To punkt, w którym brew powinna się kończyć.

Stylizacja niewłaściwym produktem

W ostatnim czasie wśród trendów króluje stylizowanie brwi mydłem. Nabłyszcza włoski, odżywia je oraz sprawia, że trzymają się w jednym miejscu. Istotne jest to, aby wybrać produkt przeznaczony do tego celu. Zwykle mydła bardzo szybko zastygają, przez co dają zbyt mało czasu na staranną stylizację. Mogą także mocno zasychać na skórze i podrażniać ją. Ryzykiem jest także to, że z czasem mogą się wałkować i wyglądać nieestetycznie podczas noszenia pod makijażem.

Nienaturalny łuk brwiowy

Złym pomysłem jest nie tylko nadmierna depilacja brwi, ale także nadawanie im nowego, nienaturalnego dla naszej urody kształtu.

Złoty środek na kurze łapki. Kosztuje tylko 5 zł w aptece Karykaturalny wygląd przysporzą nam brwi, które będą zbyt okrągłe lub zbyt kanciaste. To samo sprawi łuk, który będzie zbyt wysoko uniesiony do góry — nada nam wygląd wiecznego zdziwienia. Z kolei brwi, które będą zbyt nisko, mogą sprawić, że będziemy wyglądać bardziej ponuro lub starzej. A te położone zbyt blisko siebie - że będziemy stale wyglądać na zagniewane.

Źle dobrany kolor włosków

Poruszając temat stylizacji brwi, rzadko kiedy mówi się o nadaniu im właściwej barwy. Okazuje się, że jest ona równie ważna, co kształt, w jakim są ułożone włoski. Powinnyśmy dobrać go do koloru naszych włosów oraz karnacji. Naturalne blondynki o jasnej cerze powinny trzymać się jasnych brązów. Im ciemniejsza uroda, tym mocniejszy kolor mogą mieć brwi.

Jeśli zależy nam na stałym efekcie, nie tylko na makijażu w odpowiednim odcieniu, możemy wybrać się do kosmetyczki. Stylizacja brwi za pomocą henny pudrowej to popularny zabieg, którego efekt może nam oszczędzić pracy na co dzień. Doświadczona kosmetyczka dobierze im odpowiedni kolor do twojej urody.

Źle przycięte brwi

Osoby, które regulują brwi samodzielnie w domu, rzadko kiedy je podcinają. Trymowanie to zabieg, który może pomóc w utrzymaniu brwi w dobrym stanie, szczególnie jeśli są gęste i krzaczaste. Należy pamiętać, że trymować można jedynie początek brwi, czyli ich wewnętrzną część. Aby wiedzieć, na jaką długość je przyciąć, wystarczy podnieść włoski do góry i nadać im pożądany przez nas kształt. Pozbyć można się końcówek, które będą wystawać poza ich obręb.

Nawet jeśli mamy bardzo gęste brwi, nie warto ryzykować. Nie przycinaj ich na końcu. Będzie to wyglądać źle, a proces odrastania może być wyjątkowo nieestetyczny. Lepiej będzie przerzedzić je pęsetą.

