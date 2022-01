Spis treści: 01 Aloes - składniki odżywcze, właściwości

Aloes - składniki odżywcze, właściwości

Aloes (Aloe vera, Aloe barbadensis miller), to roślina drzewiasta lub krzewiasta. Rośnie głównie w suchych regionach Afryki, Azji, Europy i Ameryki.



Obecnie często gości w polskich domach jako roślina doniczkowa, ozdobna. Aloes nie tylko wygląda ładnie, zdobiąc parapety. Ma liczne zastosowania w kosmetologii, medycynie i w kuchni. Jego liście zawierają moc substancji odżywczych, które są zbawieniem dla ludzkiego organizmu. Aloes ma 75 aktywnych składników. Wśród witamin, które zawierają w sobie jego liście, znajdziemy: A, C, E, B1, kwas foliowy, cholinę.

Minerały zawarte w aloesie to:

wapń

chrom

selen

miedź

magnez

potas

sód

cynk

mangan



Zdjęcie Aloesy nie tylko efektownie wyglądają, ale także oczyszczają powietrze z trujących substancji /123RF/PICSEL

Zobacz również: Jak pielęgnować aloes?



Dodatkowo aloes doniczkowy zawiera 8 enzymów, które np. podczas stosowania rośliny na skórę, zmniejszają stany zapalne, a gdy jest spożywany pomagają w rozkładzie cukrów i tłuszczów, dzięki czemu mogą przyśpieszyć przemianę materii i wspomóc układ trawienny.



Znajdziemy w aloesie antrachinony, czyli organiczne związki chemiczne, pochodne antracenu, które wykazują właściwości przeczyszczające.



Niektóre z tych związków działają również przeciwbólowo, antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Prócz antrachinonów znajdziemy także sterydy roślinne, jak cholesterol, kampesterol, β-sizosterol i lupeol, które także mają działania przeciwzapalne i antyseptyczne.



Nie jest też tajemnicą wiedza, że miąższ aloesu wpływa na szybsze gojenie się ran, co jest zasługą auksyny i gibereliny.



Aloes w kuchni - jak możemy go wykorzystać?

Stojący w doniczce na parapecie aloes możemy wykorzystać nie tylko do pielęgnacji zewnętrznej, ale także warto dzięki niemu zadbać o swoje piękno i zdrowie od wewnątrz. Spożywanie aloesu, chociażby w formie soku jest niezwykle popularne.



Jeżeli posiadamy w domu roślinę, która ma już co najmniej trzy lata, to będzie idealna do wykorzystania jej w kulinarny sposób. Dlaczego akurat trzyletni aloes najlepiej nadaje się do jedzenia? Bo właśnie po takim czasie, zdaniem specjalistów, osiąga optymalne wartości odżywcze.



Aby przygotować aloes do spożycia należy:

odciąć liście usunąć z nich kolce pokroić już tak przygotowany liść na mniejsze kawałki i zawinięte w papierową torebkę, wsadzić na dobę do lodówki po tym czasie oddzielamy za pomocą łyżeczki miąższ wraz z sokiem od liści

Sam miąższ aloesu jest gorzki, więc jego samodzielne spożycie nie należy do najprzyjemniejszych i najsmaczniejszych. Za to warto dodawać go do wszelkich koktajli i smoothie. Możemy zblendować aloes z liśćmi szpinaku, bananem i mlekiem roślinnym, np. migdałowym, czy owsianym. Dodatkiem może być miód i cytryna.





Zdjęcie Aloes ma mnóstwo cennych właściwości. Sprawdzi się m.in. w codziennej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Aloes do picia. Jakie ma właściwości?



Aloes doskonale sprawdzi się także w owsiance ze świeżymi owocami. Aby przemycić nieco zdrowia w deserach, można do nich dodać... aloes. Może być on składnikiem domowych lodów czy galaretek. Dla aloesu nie zabraknie także miejsca w sałatkach. Z sokiem aloesowym nasza warzywna sałatka będzie jeszcze bardziej bogata w dobre dla zdrowia substancje. Niektórzy polecają także wykorzystać do sałatki liście rośliny. Skomponowane m.in. z czerwoną cebulą, sałatą i świeżym imbirem, stworzą kompozycję wzmacniającą naszą odporność.

Miąższ aloesu skomponuje się dobrze m.in. z:

pomidorami

sałatą lodową

selerem naciowym

papryką czerwoną



Zobacz również: Aloes: sukulent, który leczy



Jak przechowywać aloes? Czy można go zamrozić?

Aby aloes zachował świeżość i nie tracił swoich wartości odżywczych, warto go przechowywać w niskiej temperaturze, czyli w lodówce. Dobrym pomysłem jest włożenie do lodówki umytych, osuszonych i pokrojonych na mniejsze części liści zawiniętych w worek foliowy.



Obcięte liście aloesu lubią warunki beztlenowe równie mocno, co chłód. Każdy z obciętych liści myjemy, suszymy, owijamy w folię aluminiową i umieszczamy w woreczku foliowym, a następnie wkładamy do zamrażarki. Zamrożony aloes jest wówczas zdatny do użytku przez 6-8 miesięcy.

Innym sposobem jest zrobienie z niego zamrożonych kostek. Po odcięciu i umyciu liści należy od nich oddzielić miąższ wraz z sokiem aloesowym i go zmiksować. Taką półpłynną formę przelewamy do pojemnika na kostki lodu i wkładamy do zamrażarki. Wówczas również zdatny jest do użytku przez 8 miesięcy. Kostki możemy dodawać do koktajli i smoothie, a to doskonale sprawdzi się w upalne dni.

Zdjęcie Aloes to skuteczny naturalny kosmetyk / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Możemy stosować aloes w rozmaity sposób, np. jako domową maseczkę / 123RF/PICSEL