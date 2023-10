Babciny patent na uniknięcie kulinarnej wpadki. Banalne, a działa

Zamiast opłakanych wraków – bujne i mocarne tuje. Specjaliści nie podlewają ich niczym innym

Niedopilnowane na palniku mleko, zupa czy woda "ucieka" z naczynia, co często jest powodem do frustracji. Gdy płyn kipi robi się spory bałagan i powstają trudne do usunięcia zabrudzenia. Aby temu zapobiec wystarczy zastosować prosty trik, który przed laty gospodynie domowe stosowały każdorazowo podczas gotowania.

Jak zapobiec kipieniu zupy? Pomocny będzie trik z drewnianą łyżką

Drewnianych łyżeczek do mieszania gotującej wody czy zupy używa się dziś zdecydowanie rzadziej niż kilkadziesiąt lat temu. Ich używanie ma na celu nie tylko nie dopuszczenie do rysowania się naczyń od metalowych sztućców, ale również służą temu, by zapobiec kulinarnej katastrofie.

Nasze babcie trzymały długą łyżkę wykonaną z drewna na garnku, w którym gotowała się zupa, makaron, ryż inne płynne rzeczy. Czemu miało to służyć? Okazuje się, że gdy umieścimy ją w ten sposób na naczyniu, płyn nie wykipi.

Co zrobić, żeby zawartość garnka nie kipiała?

Wydawać by się mogło, że jest to nieco abstrakcyjny patent - bo jak kawałek drewna ma zapobiec kipieniu? Okazuje się, że drewniana łyżka czy szpatułka oparta o ranty garnka wykazuje właściwości hydrofobowe. Innymi słowy odpycha pianę, która powstaje w wyniku gotowania.

Podczas kipienia unoszące się pęcherzyki powietrza zostają zetknięte z chłodnym drewnem, po czym pękają i opadają - poziom wody więc podnosi się, ale płyn nie ucieka poza naczynie. Dzięki temu w momencie, gdy zbyt późno zorientujemy się, że należy zmniejszyć moc palnika, jesteśmy w stanie zapobiec wylaniu się płynu na kuchenkę.

Zdjęcie Aby zapobiec kipieniu warto wcześniej wysmarować garnek tłuszczem. Pamiętaj też, by nie przykrywać całkowicie naczynia / 123RF/PICSEL

Jedną z równie skutecznych metod na zmniejszenie ryzyka wykipienia wody jest także wysmarowanie brzegów garnka tłuszczem przed gotowaniem. Masło czy olej stworzą tzw. "zaporę", dzięki czemu płyn nie podniesie się ponad nią. Należy jednak pamiętać, aby podczas gotowania nie przykrywać całkowicie naczynia pokrywką, a lekko ją uchylić.