Tuż przed świętami Bożego Narodzenia pojawi się w każdej kwiaciarni. Gwiazda betlejemska (wilczomlecz nadobny) to popularna roślina ozdobna, która pochodzi z krajów Ameryki Środkowej i Północnej. Jest znana również jako poinsecja. Roślina wygląda niczym betlejemska gwiazda, umieszczana na wierzchołku choinki. A to symbol gwiazdy, która miała się pojawić na niebie w czasie narodzin Jezusa. Według podań, mieli ją zobaczyć Trzej Królowie, czyli Kacper, Melchior i Baltazar.

Gwiazda betlejemska kwitnie w grudniu - wysokość odmiany przeznaczonej do doniczek to ok. 50 cm. Cechą charakterystyczną rośliny są przylistki o intensywnej, czerwonej barwie. Mogą być one również białe, kremowe czy żółte. Właściwy kwiatostan gwiazdy betlejemskiej ma kolor zielonkawy i nie ma płatków. Jak zadbać o roślinę, by przez długi czas cieszyła pięknym wyglądem? Warto przestrzegać kilku prostych zasad, w tym zadbać o odpowiednią pielęgnację. Dzięki temu będzie zachwycać jeszcze po Nowym Roku.

Gwiazda betlejemska w domu. Tak o nią zadbasz

Gwiazda betlejemska jest wymagająca, jeśli chodzi o pielęgnację. Po pierwsze: uwielbia ciepło. Dlatego lepiej unikać jej zakupu np. ze stoisk znajdujących się na zewnątrz. Jest tam narażona na działanie niższych temperatur, co z pewnością jej nie służy.

Najlepsza temperatura pomieszczenia dla poinsecji to 18-20 st. C. Gwiazda lubi też jasne stanowisko, do którego bez problemu docierają promienie słoneczne. Dlatego możesz ją ustawić nawet na parapecie. Lepiej nie stawiać jej nieopodal kaloryfera, ponieważ połączenie wysokiej temperatury i suchego powietrza sprawi, że będzie marnieć w oczach. Podłoże rośliny powinno być próchniczne, żyzne, przepuszczalne i o lekko kwaśnym odczynie (pH od 5,5 do 6,5). Warto zadbać, by było odpowiednie zwłaszcza wtedy, gdy mamy w planach dłużej hodować roślinę. Doniczka dla poisecji powinna być wyposażona w otwory odpływowe, które będą odprowadzały nadmiar wody. Pozwoli to zapobiec gniciu korzeni.

Poinsencja wymaga też odpowiedniego podlewania. Należy to robić raz na dwa dni - zwłaszcza wtedy, gdy zauważymy, że górna warstwa gleby jest przesuszona. Podłoże rośliny powinno być ciągle wilgotne, ale nie mokre. Gwiazdę betlejemską należy też odpowiednio nawozić. Zabieg ten trzeba wykonywać raz na dwa tygodnie - wystarczy uniwersalna mieszanka do roślin kwitnących.

Gwiazda betlejemska nie tylko od święta

Dzięki stosowaniu powyższych wskazówek roślina będzie zachwycała wyglądem przez długi czas. Wilczomlecz nadobny często kojarzymy jako roślinę jednoroczną. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wcale tak nie jest i można ją uprawiać nawet przez wiele lat. Wówczas koniecznym zabiegiem jest wymienianie podłoża. Musi mieć ono miejsce raz w roku.

Najlepsze miesiące do przesadzania gwiazdy betlejemskiej to marzec i kwiecień. Najpierw należy dokładnie umyć doniczkę i wypłukać resztki poprzedniej ziemi. Kolejny krok to usunięcie uszkodzonych korzeni i odcięcie przekwitłych kwiatów. Doniczkę trzeba wypełnić świeżą ziemią, a następnie wsadzić do niej roślinę. Po tym zabiegu gwiazdę betlejemską należy podlewać w sposób umiarkowany.

Warto też wiedzieć, że poinsecja to roślina dnia krótkiego. To oznacza, że potrzebuje dziennie najwyżej dziewięciu godzin światła, by zakwitnąć. Jego większa ilość spowalnia tworzenie kwiatów, a pobudza rozwój liści. Dlatego też resztę dnia roślina powinna przebywać w miejscu zacienionym - można ją przenieść np. do ciemniejszego pomieszczenia. Jeśli będziemy to praktykować regularnie na około dziesięć tygodni przed świętami Bożego Narodzenia, gwiazda betlejemska zdąży zakwitnąć na ten wyjątkowy czas.



