Obecność skupieńca lipowego nie jest niczym nowym , ponieważ pojedyncze przypadki jego występowania odnotowano już kilka lat temu na Podkarpaciu oraz Śląsku . Owad jest gatunkiem inwazyjnym i przywędrował do nas (w wyniku ludzkiej działalności) z terenów Basenu Morza Śródziemnego. Z racji łagodnych zim pluskwiak lipowy ma dogodne warunki nie tylko do życia, ale także zimowania.

Do tej pory nie odnotowano przypadków szkodliwości skupieńca lipowego na człowieka, ale w chłodniejszych porach roku może wtargnąć do domów w poszukiwania cieplejszego miejsca do zimowania. Wtedy też, w obliczu niepokoju, może wydzielać nieprzyjemną woń. Więcej szkód, co podkreśla jednak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, może wywoływać w młodych drzewach i doprowadzać do deformacji liści i są to przypadki marginalne.