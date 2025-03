Brokuły i brukselka to warzywa krzyżowe z rodziny kapustnych. Mają niski indeks glikemiczny i zawierają duże ilości błonnika. Jednak ich najcenniejszym składnikiem są silne przeciwutleniacze, które obniżają poziom cukru we krwi i zmniejszają ilość wydzielanej w organizmie insuliny. A to jeden z kluczowych warunków do szybszego spalania tkanki tłuszczowej. Antyoksydanty znajdujące się w brokułach i brukselce redukują też stany zapalne i poprawiają funkcjonowanie całego organizmu, co usprawnia metabolizm. Lekarze potwierdzają, że warzywa kapustne są jednym z najlepszych wyborów, kiedy chcemy pozbyć się tłuszczu trzewnego. Zawierają duże ilości witaminy C, która metabolizuje tłuszcz w energię. Ważne, by brokuły i brukselkę gotować jak najkrócej, a najlepiej przyrządzać na parze.