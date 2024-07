Co zrobić, gdy użądli osa? Przyłóż do skóry jedną rzecz, a ulga przyjdzie szybko

Choć pełnią w naturze pożyteczne funkcje, zjadając mszyce i gąsienice, lepiej unikać z nimi bliskiego kontaktu. Zazwyczaj nie są agresywne, ale podczas pobytu na świeżym powietrzu może dojść do nieprzyjemnego incydentu. Użądlenie osy sprawia nagły ból, któremu mogą towarzyszyć pieczenie, zaczerwienienie i opuchlizna. Jak sobie z tym poradzić, by szybko odczuć ulgę? Co na użądlenie osy działa najlepiej?