Spis treści: Ile płacimy za abonament RTV w 2025 roku? Co zrobić w przypadku kontroli abonamentu? Czy wpuścić kontrolera do domu? Prawnik radzi

Abonament RTV to abonament radiowo-telewizyjny, czyli opłata, która ma na celu realizację misji publicznej telewizji i radia. Abonament nałożony jest ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych i jest w Polsce obowiązkowy. Istnieją jednak grupy osób, które są z niego zwolnione:

osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,

osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką,

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

bezrobotni,

kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

Ile płacimy za abonament RTV w 2025 roku?

W tym roku abonament RTV wynosi tyle samo, co w 2024 roku, czyli 294,90 zł. Opłata w 2025 roku uwzględnia zniżkę w wysokości 10 proc., jeśli abonament zostanie opłacony za cały rok z góry.

Naliczanie abonamentu RTV dotyczy samego odbiornika radiowego, samego odbiornika telewizyjnego i obu tych urządzeń. Przy czym obowiązują dwie stawki:

za odbiornik radiowy,

za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Przy miesięcznym opłacaniu abonamentu RTV kwota za odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny i radiowy - 27,30 zł.

Co zrobić w przypadku kontroli abonamentu? Czy wpuścić kontrolera do domu? Prawnik radzi

W Polsce regularnie mają miejsce kontrole weryfikujące, czy osoby posiadające w domu odbiornik telewizyjny i radiowy, płacą abonament RTV. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara. Karą pieniężną mogą zostać obciążone osoby, które zakupiły telewizor lub radioodbiornik, ale nie zgłosiły tego faktu - wynosi ona nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV za telewizor i radio lub sam telewizor.

Wezwania do zapłaty mogą spodziewać się także osoby, które od wielu lat nie płacą abonamentu RTV. Takie wezwanie wysyła Poczta Polska, a na uregulowanie zaległości mamy siedem dni.

Kontrolą abonamentu RTV zajmują się specjalnie wyszkoleni i oddelegowani do tego zadania pracownicy Poczty Polskiej. Czy jednak musimy wpuścić ich do domu?

Na instagramowym profilu prawnika Mateusza Ostrowskiego, działającego pod nazwą "Prawnik przedsiębiorców" pojawił się post, w którym mężczyzna radzi, co zrobić w przypadku kontroli.

- "Uwaga, ruszają kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska rekrutuje kontrolerów. Pracują od 7.00 do 15.00. W tych godzinach mogą zapukać. Abonament płacisz za każde działające TV/radio (także w aucie). Ale uwaga! Nie masz obowiązku wpuszczać kontrolera do domu/mieszkania. W aucie mogą robić zdjęcia, ale muszą wykazać, że radio działa. Nie daj się zaskoczyć" - apeluje prawnik.

Faktycznie, według prawa, nie musimy wpuścić kontrolera do domu, bo kontrola musi być przeprowadzona za naszą zgodą. Wystarczy po prostu grzecznie odmówić.

Abonament RTV powinni opłacać również wszyscy kierowcy, posiadający w samochodach odbiorniki. Co więcej, mają oni obowiązek uiszczać opłatę już za sam fakt ich posiadania. Dotyczy to również przedsiębiorców, bo wystarczy, że pojazd zostanie uwzględniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a opłata staje się automatycznie obowiązkowa, także w przypadku samochodów wynajmowanych i leasingowanych.

Kierowcy także mogą odmówić kontroli - wystarczy, że uniemożliwią kontrolerowi udowodnienie, że radio samochodowe działa.

