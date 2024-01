Taśmy TRX to sportowy sprzęt wymyślony przez komandosa Randy’ego Hetricka. Początkowo miały być one stosowane na łodziach podwodnych oraz okrętach, ale szybko zaczęto z nich korzystać w klubach fitness, siłowniach oraz w domu.

Randy Hetrick chciał wynaleźć prosty w obsłudze przyrząd treningowy, który zaangażuje do pracy całe ciało i nie zajmie zbyt wiele miejsca. Tak powstały dwie, bardzo wytrzymałe taśmy w kształcie litery Y, które mają na końcach wygodne, gumowe uchwyty na dłonie i paski, o które można zahaczyć stopy. Posiadają one też klamry służące do zmiany długości taśmy oraz karabinek do umocowania przyrządu.

Co daje trening z taśmami TRX?

Trening TRX to trening w podwieszeniu, który uwzględnia urozmaicone ćwiczenia wzmacniające siłę, wytrzymałość, szybkość i moc. Ćwiczenia w podwieszeniu wzmacniają wszystkie mięśnie, również te głębokie, stabilizują stawy i odpowiadają za prawidłową postawę ciała.

Trening TRX jest bardzo uniwersalny i wykonuje się go w dość umiarkowanym tempie - to sprawia, że prawie każdy da sobie z nim radę, nawet osoby zaczynające swoją przygodę ze sportem.

Trening TRX działa na cały organizm, wzmacniając ciało i poprawiając ogólną sprawność. Dodatkowo:

poprawia stabilność stawów kolanowych

poprawia stabilność stawów skokowych

redukuje tkankę tłuszczową

zwiększa siłę i wytrzymałość mięśniową

poprawia wydolność krążeniowo-oddechową.

Jeśli zaplanujemy TRX jako trening obwodowy, w którym ćwiczenia będziemy wykonywać na zmianę z mocnym cardio (podskoki, pajacyki, przysiady czy bieg) to podczas jednego treningu możemy spalić 480 do 700 kalorii!

Co ciekawe, trening TRX może być również elementem profilaktyki bólów kręgosłupa.

