Życie z psem i zaspakajanie jego potrzeb przez człowieka oraz dbanie o ogólny dobrobyt psa, jak dobrej jakości pożywienie, regularne wizyty u weterynarza oraz dbanie o jego higienę, to główne zadania właściciela.

Pies w pracy. Czy to dobry pomysł? Decydując się na życie z psem, bierzemy na siebie nie tylko ogrom miłości tego stworzenia, ale także spory obowiązek. Część ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego jak spore potrafi być to wyzwanie i ile obszarów psiego życia zależy od człowieka.

Jednym z nich jest dbanie o jego dobrobyt, w tym o zdrowie i codzienną higienę. Czesanie, kąpanie psa, czyszczenie, a raczej kontrolowanie stanu uszu, przemywanie oczu oraz mycie zębów to podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, które powinny być wykonywane regularnie.

Zaniedbanie tej sfery opieki nad psem może być groźne nawet dla zdrowia psa, a nawet... może narazić zdrowie człowieka.

Higiena psiego pyska - dlaczego to tak ważne?

Mycie zębów psom mogło jeszcze kilka lat temu być odbierane jako fanaberia. Okazuje się jednak, że tak jak myjemy swoje zęby, powinniśmy pamiętać o tym, żeby myć zęby i naszego pupila z zachowaniem regularności.

Warto wprowadzić regularne czyszczenie zębów, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Gdy zaniedbamy tę praktykę narażamy psa na sporo nieprzyjemności.

Podobnie jak w przypadku człowieka, w psim psyku bytują bakterie, które nie usuwane osłabiają szkliwo, finalnie prowadząc do chorób jamy ustnej.

Pojawiający się przykry zapach z pyska jest pierwszą oznaką złej higieny, a raczej jej braku i na tym problem się nie kończy. Do najczęstszych schorzeń psiego pyska należą:

kamień nazębny

zapalenie dziąseł

opuchnięta szczęka

Kamień nazębny powstaje w wyniku braku szczotkowania zębów zarówno u ludzi, jak i u psów. Nieusuwany kamień prowadzi do dalszej erozji szkliwa, a co za tym idzie - dalszych chorób zębów i ubytków, czy też finalnie wypadania zębów.

Wszelkie choroby dziąseł, zwłaszcza tworzące się stany zapalne są po prostu bolesne dla psa. Choroby te także prowadzą do problemów z jedzeniem i przeżuwaniem pokarmu.

Zdjęcie Nauka mycia zębów może być żmudna, ale opłaci się w przyszłości / 123RF/PICSEL

Pies w wyniku bólu w pysku może odmawiać pożywienia, lub połykać jedzenie, bez odpowiedniego gryzienia, co z kolei powoduje problemy z trawieniem.

Bytowanie wszelkich bakterii w psim pysku może także stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Niektórzy właściciele pozwalają swoim pupilom na bardzo bliski kontakt, lizanie po twarzy.

Jeżeli lubimy i akceptujemy taką formę kontaktu z psem, to powinniśmy troszczyć się o psi pysk, by minimalizować ryzyko przyjęcia bakterii z psiego języka na naszą skórę.



Gdy bakterie te przedostaną się do organizmu człowieka, mogą powodować stany zapalne ludzkich dziąseł oraz choroby serca i nerek. Dlatego tak ważna jest szybka interwencja lekarza, gdy dojdzie do pogryzienia przez psa.

Jak umyć psu zęby? Nauka od szczeniaka!

Człowiek jest odpowiedzialny także za naukę psa. Właściciel pokazuje psu świat i uczy go, jak w nim funkcjonować. Dlatego wszelkie czynności, jakie wykonujemy przy psie codziennie, zwierzę powinno poznawać systematycznie od pierwszego dnia w naszym domu.

Aby wprowadzić rutynę mycia psich zębów należy zacząć od dotykania psiego pyska i nagradzanie psa za spokojne zachowanie podczas dotyku. Kolejne etapy należy wprowadzać niespiesznie, z dnia na dzień, w krótkich odcinkach treningowych.

Kiedy pies jest już spokojny podczas dotyku pyska, podnoszenia warg w celu odsłonięcia zębów, możemy pozwolić psu na powąchanie szczoteczki do zębów lub specjalnej nakładki na palec, a także na spróbowanie pasty do zębów dla psów.

Tutaj należy podkreślić, że w sklepach zoologicznych kupimy pasty przeznaczony do psich zębów. Nie używamy ludzkiej pasty do zębów. Podobnie jest ze szczoteczkami lub gumowymi nakładkami na palec z wypustkami, które są przystosowane do psiego pyska. Je również zakupimy w sklepie zoologicznym.

Gdy pies zapozna się już z przyrządami do mycia zębów, możemy zacząć od dotykania szczoteczką, czy nakładką psich zębów i nagradzanie smaczkami psa, gdy pozwala na to ze spokojem. W tym procesie nie sama higiena jest najważniejsza, a przygotowanie psa do niej.

Kiedy pies już ze spokojem znosi cały proces pielęgnacyjny, jakim jest mycie zębów, rezygnujemy oczywiście z podawania w trakcie smaczków, a zostajemy przy wzmocnieniu psiego zachowania poprzez pochwałę słowną. Po przejściu etapu nauki pozostaje nam już tylko rutyna.

Jak często powinniśmy myć psu zęby?

Warto wprowadzić regularne czyszczenie zębów, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Dodatkowo można zachęcać psa do gryzienia specjalnie do tego przeznaczonych gryzaków. W sprzedaży dostępne są naturalne gryzaki, jak poroża jelenia, ser himalajski, czy kawałki drzewa kawowego.

Gryząc je, pies ściera płytkę nazębną, w której znajdują się bakterie oraz zaspokaja naturalną potrzebę gryzienia. Potrzeba ta niezaspokojona u psa może skutkować problemami behawioralnymi, jak chociażby niszczenie rzeczy, sprzętów domowych, czy wygryzanie dziur w ścianach.

Pamiętajmy jednak o tym, że używanie gryzaków nie zastąpi mycia zębów i stanowi jedynie uzupełnienie dbania o psi pysk. Regularne zaglądanie do psiego pyska minimalizuje także ryzyko przeoczenia problemu - między zębami, a dziąsłem niekiedy potrafią wbić się nawet kleszcze, więc i ten obszar psiego ciała powinien być kontrolowany przez właściciela.

