Przygotuj folię i tekturę. Efekt poczujesz chwilę po odkręceniu kaloryfera

Nadeszła jesień. Temperatura za oknem nas nie rozpieszcza. W niektórych miastach w Polsce rozpoczęto już dostawy ciepła. Wczesny początek sezonu grzewczego może niepokoić. W obliczu obecnego kryzysu energetycznego myśl o przyszłych rachunkach wywołuje strach. Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Znajomość prostego triku sprawi, że dom nagrzeje się znacznie szybciej, a ciepło będzie utrzymywało się dłużej. To banalnie proste!

Przygotuj folię aluminiową i karton. Tak zmniejszysz rachunek

Chcesz szybciej ogrzać pomieszczenie? Na początku przeanalizuj rozmieszczenie grzejników w twoim domu lub mieszkaniu. Kaloryfery najczęściej montuje się pod oknami lub zaraz obok nich, na sąsiedniej ścianie (jeśli okna sięgają aż do podłogi). To zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i maksymalną wydajność systemu grzewczego. Grzejniki powinny być umieszczone nad podłogą - ciepłe powietrze jest lżejsze i swobodnie wędruje do góry. Jeśli zostały umieszczone zbyt wysoko, mogą nie spełniać swojej funkcji prawidłowo.

Kaloryfer oddaje ciepło z każdej strony - warto o tym pamiętać i zapewnić cząsteczkom powietrza swobodny przepływ. Nie blokuj dostępu do kaloryfera żadnymi meblami. Jeśli chcesz szybko ogrzać pomieszczenia, nie umieszczaj na grzejnikach ubrań, koców ani ręczników... To tylko opóźni proces i sprawi, że rachunki będą większe.

W szybszym nagrzaniu mieszkania pomoże jeszcze prosty trik. Wystarczy, że kawałki tektury (nieco mniejsze niż kaloryfer) owiniesz folią aluminiową i umieścisz pomiędzy grzejnikiem i ścianą. Ważne, by błyszcząca strona folii ustawiona była w stronę grzejnika.

Zabezpieczenie pomoże ci zminimalizować pochłanianie ciepła, które oddaje kaloryfer przez ściany. Energia "odbije się" od warstwy folii aluminiowej. To spowoduje, że pomieszczenie nagrzeje się o wiele szybciej.

