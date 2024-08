Dlaczego kot kicha? To może być groźna choroba

Kocie zachowania i zwyczaje od wieków fascynują ludzi - te niezależne zwierzęta, które są jednymi z naszych najwierniejszych towarzyszy, wciąż mają swoje tajemnice. Na szczęście, coraz łatwiej czytamy ich komunikaty i znamy odpowiedzi na wiele pytań. Wiemy już, co oznacza słynne kocie "ugniatanie" i co chce nam przekazać kot, gdy ociera się o nas czołem lub nabija "baranki". Takich zachowań jest jednak zdecydowanie więcej, a niektóre z nich mogą niestety świadczyć o chorobie lub być sygnałem gorszego samopoczucia, alergii bądź problemów behawiorystycznych. Jednym z niepokojących sygnałów jest też bez wątpienia częste kichanie. O czym świadczy i czy opiekun kota powinien się nim przejmować?

Zacznijmy od tego, że kichanie u kota nie zawsze jest objawem choroby. Koty, podobnie zresztą jak i ludzie kichają, gdy ich organizm broni się przed czynnikami zewnętrznymi. Może to być więc reakcja na nagły kontakt z kurzem, trawą lub nieprzyjemnym zapachem. "Niskopodłogowy" kot nie może narzekać na brak wrażeń nawet we własnym domu - nic dziwnego, że kontakt z taką ilością bodźców może czasem okazać się zbyt intensywny.

Jeśli kot kichnie od czasu do czasu, to nie ma powodu do niepokoju, ale jeśli takie sytuacje zdarzają się bardzo często, to powinniśmy sprawdzić czy z nosa kota nie wydobywa się żadna wydzielina. Jeśli nozdrza są suche, to możemy podejrzewać, że nasz pupil jest kocim alergikiem - ma uczulenie na silne detergenty (koty nie lubią mocnej chemii), kurz, a nawet silne perfumy czy zapachy do domu.