Fasolka szparagowa to prawdziwa ulubienica Polaków. W okresie wakacyjnym, kiedy przypada szczyt jej sezonu, systematycznie ląduje na talerzach, będąc nie tylko dodatkiem do wielu potraw, ale również osobnym, głównym daniem. Jest bowiem nie tylko smaczna, ale również wyjątkowo zdrowa.

Działkowcy z dumą przyznają, że fasolka szparagowa to jedno z najzdrowszych warzyw jakie mogą uprawiać w swoim ogródku , chwaląc ją z uwagi na zawartość wielu cennych składników odżywczych - na czele z witaminą C, która wspiera układ odpornościowy i działa jak antyoksydant, wspomagając walkę z wolnymi rodnikami.

Niepozorna fasolka w swoim składzie posiada także witaminę K, kwas foliowy, potas, żelazo czy magnez. Kiedy ląduje na grządce, lubi jednak, by ktoś się nią zaopiekował. By móc zajadać się nią przez całe wakacje, warto zwrócić uwagę na szczegóły. Wtedy obrodzi obficie, jak nigdy dotąd.

Jaki nawóz do fasolki? Pomoże domowy sposób

Zasiana do gruntu w maju, powinna dojrzeć pod koniec lipca, nieustannie wypuszczając kolejne warzywa także w sierpniu i we wrześniu. By tak się jednak stało, warto pilnować kilku istotnych reguł - na czele z regularnym podlewaniem i nie zwlekaniem ze zbieraniem plonów.