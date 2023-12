Kapusta wigilijna: Niejedno ma imię

Kapusta jest w Polsce popularnym warzywem, więc jej obecność na stole w wigilię nie jest niczym zaskakującym. Wersja świąteczna, zgodnie z tradycją, musi być postna, czyli nie może zawierać mięsa, ale i w takim wydaniu smakuje domownikom. Naturalnie, kapusta wigilijna kojarzy się z dodatkiem grochu, ale tak naprawdę, można przyrządzić ją z innymi, równie ciekawymi składnikami: wystarczy wymienić suszone śliwki albo grzyby. Nieważne, po co sięgniemy, to na pewno znajdą się tacy, którzy na wigilijną kapustę czekają przez cały rok, by na Boże Narodzenie zjeść ją ze smakiem.

Sięgnij po najlepsze składniki

Co jest sekretem tego wigilijnego dania? Oczywiście, kapusta kiszona! To właśnie ona nadaje tego wyjątkowego charakteru naszemu daniu. Najlepiej, aby na nasz stół trafiła samodzielnie ukiszona, ponieważ tylko wtedy mamy pewność, co się w niej znajduje. Jeśli takiej nie mamy, warto zaopatrzyć się w kapustę kiszoną z dobrego źródła i uniknąć sytuacji, kiedy do naszej kuchni ląduje kapusta zakwaszana, która zamiast naturalnego procesu fermentacji "wzbogacona" octem.

Niekiedy kapusta na wigilię nie zyskuje uznania w oczach domowników, właśnie ze względu na kwaśny smak. Można go zniwelować na kilka sposobów: albo na kilkukrotnym moczeniu kiszonej kapusty i odcedzaniu, dłuższym jej gotowaniu albo wymieszaniu z kapustą słodką.

Nie zapominaj o dodatkach i przyprawach

Kapusta wigilijna może być podawana na mnóstwo sposobów: na wytrawnie, ale także z nieco delikatnym, owocowym sznytem. Najbardziej oczywistym dodatkiem jest łuskany i gotowany na miękko groch, ale to nie jedyny sposób serwowania wigilijnego rarytasu. Inni zaś hołdują kapuście wigilijnej, w której będą leśne grzyby albo chociaż pieczarki, ale znajdują się również i tacy, co nie wyobrażają sobie wigilii bez kapusty z suszonymi śliwkami oraz odrobiną kwaśnych, rozpływających się w ustach jabłek.

W kapuście wigilijnej jednak najważniejsze są przyprawy i w tej kwestii nie powinniśmy się ograniczać wyłącznie do soli i pieprzu. W takim daniu nie może zabraknąć oczywiście liścia laurowego oraz ziela angielskiego, ale warto również pokusić się o dodanie jałowca, odrobiny gałki muszkatołowej, anyżu lub kminku.

Warto jednak nie żałować ziół, ponieważ ich dodanie to podwójna korzyść. Nie dość, że nadają smaku kapuście wyjątkowego i niepowtarzalnego w innym domu smaku, to większość z nich może zniwelować wzdęcia i uczucie przejedzenia, które podczas świąt jest tak powszechnym zjawiskiem. Oprócz kminku warto dodać bazylię, oregano, majeranek, tymianek, szałwię lub rozmaryn. Jeśli mamy pod ręką zioła prowansalskie, to również nic nie stoi na przeszkodzie, aby z nich skorzystać.

Kiedy przygotować kapustę wigilijną?

Chociaż świąteczne przygotowania najczęściej kojarzą się z krzątaniną, nerwówką oraz nagromadzeniem obowiązków, to część z rzeczy można zrobić wcześniej, aby szczególnie się nie przepracować. Dlatego kapustę wigilijną można zrobić wcześniej, co tylko odciąży nas od przygotowań na ostatnią chwilę. Warto taką kapustę schować w lodówce i poczekać dwa/trzy dni, ponieważ to właśnie czas działa na jej korzyść. Wtedy, w opinii wielu osób, smakuje najlepiej.

Warto również pamiętać o prawidłowym dodawaniu przypraw. Część z nich może wylądować w garnku z kapustą na początku gotowania, to zioła suszone lub świeże warto dodawać na sam koniec gotowania: dzięki czemu zachowają swój wyjątkowy smak i aromat.

