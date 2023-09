Spis treści: 01 Zaparcia mogą świadczyć o problemach zdrowotnych, których nie należy lekceważyć

02 Domowy napój na zaparcia i odchudzanie z dwóch składników

03 Napój idealny na odchudzanie

Zaparcia mogą świadczyć o problemach zdrowotnych, których nie należy lekceważyć

Zaparcia definiowane są jako zmiana rytmu wypróżnień lub oddawanie stolca z większym trudem. Ta nieprzyjemna dolegliwość dotyczy dużej części populacji, a jej przyczyn może być wiele od zmiany diety po nowotwory. Problemy z wypróżnianiem mogą być objawem wielu chorób, dlatego nie należy ich lekceważyć.

Zaparcia możemy podzielić na przypadkowe, które występują jednorazowo, a ich przyczyną mogą być zmiany w rutynie lub diecie, a także krótkotrwałe i przewlekłe. Najczęstszym typem zaparć są idiopatyczne, czyli te związane z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego.

Reklama

Niezależnie od przyczyny i rodzaju zaparć warto wesprzeć nasz organizm w radzeniu sobie z nimi.

Zdjęcie Zaparcia częściej dotyczą kobiet, niż mężczyzn / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Bije na głowę siemię lniane, pomaga schudnąć i zbić wysoki cukier. Pij przed śniadaniem i kolacją

Domowy napój na zaparcia i odchudzanie z dwóch składników

Aby skutecznie walczyć z zaparciami w domu, możemy przygotować prosty napój z dwóch składników — płatków owsianych i siemienia lnianego.

Mimo że przepis na taką miksturę nie jest skomplikowany, jej przygotowanie wymaga czasu. Proces zaczynamy od namoczenia płatków owsianych i siemienia lnianego w zimnej wodzie. Składniki należy moczyć przez około 8-10 godzin przed spożyciem. Po upływie tego czasu możemy następnie całość zblendować, dodając jeszcze dwie szklanki wody. Na końcu napój należy przelać przez sitko lub gazę.

Wodę lniano-owsianą najlepiej pić na czczo z samego rana. Możemy spożywać ją codziennie lub kilka razy w tygodniu. Jeśli chcemy wzbogacić jej smak, możemy dodać do niej odrobinę cynamonu.

Zdjęcie Siemię lniane reguluje pracę przewodu pokarmowego i wspomaga odchudzanie / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Niesamowite właściwości morwy białej. Oto, jak wpływa na organizm

Napój idealny na odchudzanie

Napój lniano-owsiany doskonale wpływa na układ pokarmowy, a także reguluje poziom cukru we krwi. Ma on jednak jeszcze jedno działanie. Dzięki dużej ilości błonnika przyspiesza on pracę jelit, podkręcając jednocześnie metabolizm. Regularne picie napoju lniano-owsianego przyśpiesza więc odchudzanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Siemię lniane. Superfood i doskonały kosmetyk Polsat Cafe

Zobacz również: Wspomaga odchudzanie i pomaga w bólach głowy. Wsyp do wody i zagotuj