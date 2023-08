Cynamon: właściwości odchudzające. Domowy "spalacz tłuszczu"

Utrata wagi i osiągnięcie wymarzonej sylwetki wymaga wysiłku i konsekwencji. Zaskakujących rezultatów nie osiągniemy bowiem bez odpowiedniej diety oraz ćwiczeń. Ten proces można jednak wspomóc dodatkowo odchudzającym napojem, który naturalnie wesprze nasze wysiłki. Co ważne, w tym celu wcale nie trzeba wydawać fortuny.

Domowy napój na odchudzanie. Pij to przed snem, a schudniesz

Prawdziwym sprzymierzeńcem w walce o wymarzoną figurę jest przyprawa, którą znajdziemy w kuchennej szafce. Mowa o cynamonie - niepozornym, brązowym proszku, który nie tylko pozwoli zgubić zbędne kilogramy, ale dodatkowo zniweluje ból głowy, przede wszystkim ten spowodowany stresem.

Zapach korzennej przyprawy kojarzy nam się przede wszystkim z okresem świąt Bożego Narodzenia. Z jego prozdrowotnych właściwości możemy jednak z powodzeniem korzystać przez cały rok.

Cynamon może pełnić w kuchni funkcję zamiennika cukru. Warto dodawać go, w rozsądnych ilościach, do większości dań - wypieków, deserów, zup czy napojów. Szczególnie dlatego, że naukowcy z Uniwersytetu w Michigan odkryli, iż przyprawa aktywuje procesy metaboliczne zachodzące w organizmie, a w wyniku ciepła, jakie powoduje zjedzenie cynamonu, nasze ciało spala więcej kalorii. Spożywanie cynamonu przyczynia się więc do szybszej utraty wagi.

Na co jest dobry cynamon? Oto jakie choroby leczy cynamon

Cynamon, ogrzewając organizm od środka, nie tylko spala kalorie, ale dodatkowo oczyszcza krew z nadmiaru cukru, hamuje apetyt i przyspiesza przemianę materii. Co więcej, świetnie działa na wzdęcia i problemy z jelitami. Chcąc włączyć go do swojej codziennej diety wystarczy dodać łyżeczkę przyprawy do wody. A potem pić do woli!

Czy picie wody z cynamonem jest zdrowe? Napój:

działa przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie,

wspiera zdrowie serca,

chroni przed cukrzycą typu 2,

działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo,

będzie świetnym źródłem przeciwutleniaczy,

zawiera minerały: mangan, magnez, potas, wapń i żelazo.

Co pić na noc żeby schudnąć z brzucha? Woda z cynamonem mielonym

Do przygotowania wody z cynamonem potrzebować będziemy:

1 laskę cynamonu,

1 szklankę wody.

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę z laską cynamonu w proporcji 1:1 (na jedną szklankę wody jedna laska cynamonu). Zostaw do przestudzenia i przed podaniem rozcieńczaj z zimną wodą. Do wody możesz dodać kawałki owoców - jabłek lub gruszek.

Jeszcze prościej będzie przygotować napój z cynamonem w proszku. Wówczas do szklanki wystarczy wsypać płaską łyżeczkę dobrej jakości cynamonu, a potem zalać przyprawę ok. 250 ml wrzącej wody. Odstawić napar na około 20-30 minut. Gotowe! Pij i obserwuj, jak kilogramy znikają bezpowrotnie! Pamiętaj przy tym o odpowiedniej diecie i regularnym, dostosowanym do wieku i kondycji, wysiłku fizycznym.

