Spis treści: 01 Podstawowe zasady pielęgnacji draceny

02 Dlaczego dracena usycha?

03 Dracena - jak ją uratować?

04 Domowy nawóz dla draceny z fusów po kawie i herbacie

05 Nawóz z fusów po kawie - przygotowanie

Liście twojej draceny zaczynają usychać, żółknąć, a cała roślina sprawia wrażenie zmarniałej? Najpewniej przyczyną są niewłaściwa jej podlewanie, nawożenie czy nieodpowiednie stanowisko. Aby rozpoznać potrzeby draceny, poznaj podstawowe zasady jej pielęgnacji.

Podstawowe zasady pielęgnacji draceny

Dracena lubi ciepło , dlatego temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 15 st. C

, dlatego temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 15 st. C Uwielbia stanowiska nasłonecznione z rozproszonym światłem

Dobrze znosi suche powietrze , jednak warto zraszać jej liście wodą - szczególnie zimą

, jednak warto zraszać jej liście wodą - szczególnie zimą Dobrze jest wycierać liście draceny z kurzu przy pomocy wilgotnej ściereczki

Dracena nie potrzebuje intensywnego nawodnienia , zwłaszcza jesienią i zimą, gdy odpoczywa

, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy odpoczywa Należy podlewać ją, gdy w doniczce jest sucho

Dracena nie lubi nadmiernej wilgoci , nie można więc pozostawiać jej w wodzie, bo zmarnieje, a korzenie zaczną gnić

, nie można więc pozostawiać jej w wodzie, bo zmarnieje, a korzenie zaczną gnić Odmiany o kolorowych liściach wymagają więcej wilgoci

U przesuszonej draceny będą opadać liście

Ziemia do uprawy draceny powinna być żyzna i przepuszczalna

Zdjęcie Dracenie mogą zaszkodzić zbyt intensywne promieniowanie słoneczne oraz przeciągi / 123RF/PICSEL

Dlaczego dracena usycha?

Przyczyną usychania liści draceny, które najczęściej obserwuje się na ich końcach, może być niewłaściwe stanowisko - zbyt mocno nasłonecznione czy też zbyt mocno zacienione. Kolejnym powodem jest rzadkie podlewanie i przesuszenie podłoża (dracena powinna być zasilana wodą raz w tygodniu). Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu (optymalna temperatura dla tej rośliny latem to 22-28 st. C, a zimą ok. 18 st. C) również negatywnie wpływa na dracenę. Przeciągi, działanie zimnego powietrza z pobliża okien czy drzwi, to jest to, co zabija naszą roślinę.

Reklama

Porady Sposób na odżywienie draceny. Będzie rosła jak szalona Jeśli chcemy, aby roślina pięknie rosła, a jej liście były zdrowe i liśniące, dobrze jest również wymieniać podłoże. Słaba jakość gleby, której skład z biegiem czasu staje się zaburzony, to kolejny powód usychania liście draceny. Zadbać należy także o jej odżywienie.

Jeśli zauważymy, że liście draceny zaczynają usychać, to również może świadczyć o chorobach, które przenoszone są z jednej rośliny na drugą, gdy stoją zbyt blisko siebie

Czytaj także: Tak uratujesz przesuszone storczyki. Odżyją w kilka godzin



Dracena - jak ją uratować?

Zdjęcie Fusy z kawy to doskonały nawóz dla draceny / 123RF/PICSEL

Oprócz zapewnienia wszystkich wyżej opisanych wymagań, dracenę dobrze jest zasilać składnikami odżywczymi, które pozwolą jej wspaniale się rozwijać. Można skorzystać z gotowych mieszanek dostępnych w sklepach ogrodniczych, jednak eksperci od rośliny zachęcają do korzystania z naturalnych, domowych specyfików. Aby je przygotować wystarczą składniki, które masz zapewne w swojej kuchni.

Zobacz też: Grudnik nie kwitnie? Wlej mu ten ekstrakt do doniczki. Nie opędzisz się od bujnych kwiatów

Domowy nawóz dla draceny z fusów po kawie i herbacie

Zdjęcie Nawóz z fusów po kawie czy herbacie dostarczy roślinie potrzebnych składników odżywczych / 123RF/PICSEL

Niezwykle wartościowym nawozem dla roślin doniczkowych jak i ogrodowych są fusy z kawy i herbaty. Wzbogacają one podłoże w cenne składniki pokarmowe, a także poprawiają strukturę gleby i zwiększają pojemność wodną. Na bazie fusów można przygotować odżywkę do podlewania m.in. draceny, warto też wykorzystać je jako ściółkę czy komponent podłoża. Ponadto fusy z herbaty, rozsypane na powierzchni ziemi w doniczce, pomogą też pozbyć się muszek, które latają wokół kwiatów.

Nawóz z fusów po kawie - przygotowanie

Aby przygotować taki preparat należy zalać 1 szklankę fusów 10 litrami wody, a następnie odczekać aż napęcznieją. Następnie wymieszać i od razu można przystąpić do podlewania roślin. Taki zabieg warto wykonywać raz na 1-2 tygodnie.

Jako domowy, naturalny nawóz dla draceny sprawdzą się również:

Zasilanie draceny tymi preparatami sprawi, że jej liście odzyskają jędrność, soczysty, zielony kolor, a przede wszystkim nie będą usychać i żółknąć.