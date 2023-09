Spis treści: 01 Na co jest dobry sok z surowej kapusty? Włącz do jadłospisu już dziś

02 Sok z białej kapusty. Co leczy? Remedium na wiele dolegliwości

03 Jak długo można pić sok z białej kapusty? Rozkoszuj się do woli

04 Jak zrobić sok z białej kapusty? To banalnie proste!

05 Kto nie powinien pić soku z kapusty?

Na co jest dobry sok z surowej kapusty? Włącz do jadłospisu już dziś

Zdrowotne właściwości kapusty przed laty doceniały już nasze babcie. Doskonale wiedziały, że warzywo nie tylko świetnie smakuje, ale dodatkowo również leczy. Liście kapusty stosowały więc na bóle stawowe i reumatyczne, nierzadko rozkoszując się również smakiem świeżego soku z tego warzywa. A jego właściwości docenić powinniśmy także teraz.

Zdjęcie Zdrowotne właściwości kapusty przed laty doceniały już nasze babcie / 123RF/PICSEL

Kapusta wyróżnia się szeregiem prozdrowotnych właściwości. To nie tylko bogate źródło witaminy C, A, E i K, ale również tych z grupy B oraz minerałów: wapnia, siarki, potasu, fosforu, żelaza i magnezu. Świeży sok z kapusty jest między innymi doskonałym, naturalnym lekarstwem na ból gardła i grypę. Wystarczy dodać do niego łyżkę miodu lub soku z aronii i odrobinę cytryny, a następnie wypić. Ale nie tylko.



Sok z białej kapusty. Co leczy? Remedium na wiele dolegliwości

Sok z białej kapusty działa zbawiennie na układ trawienny, odpornościowy oraz krwionośny. Pomaga w leczeniu choroby wrzodowej, nieżytu żołądka oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Pozytywnie wpływa także na pracę wątroby, nerek oraz woreczka żółciowego.

Co więcej, zawarte w soku z kapusty witaminy poprawiają koncentrację, chroniąc jednocześnie przed demencją. Kapuściany napój usuwa z organizmu wszelkie toksyny, działając jak naturalny detoks. Dodatkowo obniża ciśnienie krwi i wzmacnia odporność. Można go również stosować na okłady przy bólach stawowych i reumatycznych lub przemywać nim skłonną do zmian trądzikowych skórę twarzy.

Jak długo można pić sok z białej kapusty? Rozkoszuj się do woli

W przypadku bólu gardła i grypy sok z kapusty należy pić trzy razy dziennie po jednej szklance przez trzy kolejne dni. Po napój warto sięgać również podczas przesilenia jesiennego, kiedy wyeliminuje zmęczenie i ogólne osłabienie. Wówczas pijmy go dwa razy dziennie, najlepiej do śniadania i kolacji.

Zdjęcie Sok z białej kapusty działa zbawiennie na układ trawienny, odpornościowy oraz krwionośny / 123RF/PICSEL

Chcąc wspomóc pracę układu pokarmowego, wystarczy przez 2 tygodnie na pół godziny przed posiłkiem wypijać ½ szklanki soku, powtarzając tę czynność dwa lub trzy razy dziennie. Jego smakiem można wręcz rozkoszować się do woli.

Jak zrobić sok z białej kapusty? To banalnie proste!

Najbardziej wartościowym, świeżym sokiem z kapusty będzie ten, który otrzymamy przy pomocy wyciskarki wolnoobrotowej. Główkę kapusty należy obrać z zewnętrznych liści, a następnie podzielić na mniejsze kawałki. Potem już tylko wrzucić do wyciskarki i cieszyć się smacznym sokiem.

Co ważne, napój możemy dodatkowo wzbogacić smakiem jabłka, marchewki, cytryny lub pomarańczy.

Kto nie powinien pić soku z kapusty?

Pomimo wielu prozdrowotnych właściwości spożywania soku z kapusty powinny odmówić sobie osoby, które:

cierpią na biegunki

mają alergie

chorują na zapalenie trzustki