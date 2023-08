Pogromca nadciśnienia, cukrzycy i cholesterolu. Pij, gdy szwankuje zdrowie

Spis treści: 01 Rokitnik - czyste zdrowie w szlachetnych barwach

02 Owoce rokitnika w kuchni

03 Owoce rokitnika: złota apteczka z natury

04 Rokitnik - korzyści dla zdrowia

05 Jak zrobić nalewkę w rokitnika?

Rokitnik - czyste zdrowie w szlachetnych barwach

Rokitnik jest rośliną z rodziny oliwkowatych. W celach spożywczych wykorzystuje się jego złoto-pomarańczowe owoce. W celach leczniczych owoce, nasiona i liście (z wierzchu oliwkowo-zielone, od spodu srebrzyste, w kształcie lancetowate). Dzikie krzewy rokitnika rosną w Polsce w pasie nadmorskim. Roślina jest objęta częściową ochroną, dlatego owoce i liście można legalnie pozyskiwać tylko z roślin uprawnych.

Feeria soczystych barw sprawia, że rozłożyste krzewy rokitnika uprawiane są również w celach estetycznych. Choć rokitnik może zachwycić, zarówno w czasie kwitnienia, gdy pokrywa się drobnymi żółtymi kwiatuszkami, jak i owocowania - jego największym walorem jest bogaty pakiet wartości odżywczych i właściwości leczniczych.

Owoce rokitnika w kuchni

Owoce rokitnika są produktem uniwersalnym - przydadzą się zarówno w łagodzeniu dolegliwości, jak i w kulinariach. Można je zrywać od drugiej połowy sierpnia aż do końca października. Najlepiej smakują zebrane po pierwszych przymrozkach i natychmiast wykorzystane (w cieple szybko się psują). W smaku dojrzałych owoców pobrzmiewa delikatna kwaskowata nuta. Owoce rokitnika są doskonałym surowcem do przyrządzania dżemów, konfitur, marmolad i kompotów.

W celach leczniczych i kosmetycznych wykorzystywane są nie tylko owoce, ale również liście, nasiona i olej tłoczony z owoców tej cennej rośliny.

Owoce rokitnika: złota apteczka z natury

Zdjęcie Olej z owoców rokitnika należy do jednych z najzdrowszych tego typu produktów. Wzmacnia serce, układ trawienny i hamuje starzenie się komórek / 123RF/PICSEL

Pod względem zawartości witaminy C owoce rokitnika ustępują jedynie dzikiej róży - zajmują zaszczytne drugie miejsce na podium. Obok wysokiej zawartości witaminy, która zaskarbiła sobie miano królowej odporności (i ma silne właściwości przeciwutleniające), rokitnik obfituje w szereg innych aktywnych biologicznie składników, a wśród nich:

ważny dla dobrego funkcjonowania narządu wzroku beta-karoten, pomarańczowy barwnik roślinny o silnym potencjale przeciwutleniającym,

hamującą procesy przedwczesnego starzenia komórek witaminę E, której podaż jest szczególnie istotna w profilaktyce demencji i choroby Alzheimera (witamina E ma potencjał antyoksydacyjny),

kluczowe dla optymalnej pracy systemu nerwowego i poprawy nastroju witaminy z grupy B,

ważną dla prawidłowej krzepliwości krwi witaminę K, która również ma właściwości przeciwutleniające,

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), czyli najbardziej pożądany dla zdrowia rodzaj tłuszczów, a dzięki nim również witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, z naciskiem na wspomnianą już witaminę E oraz ważną dla odporności witaminę D,

aminokwasy egzogenne, czyli związki, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć, a są mu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (muszą być dostarczone z dietą),

ważne dla wzmocnienia mięśnia sercowego fitosterole, rekomendowane szczególnie przy hipercholesterolemii (zbyt wysoki poziom cholesterolu) i chorobie niedokrwiennej serca,

liczne flawonoidy i inne związki o silnych właściwościach przeciwutleniających.

Rokitnik - korzyści dla zdrowia

Zdjęcie Rokitnik jest nie tylko zdrowy, ale i smaczny / 123RF/PICSEL

Rokitnik jest rośliną o nieprzeciętnym potencjale przeciwutleniającym, może przynieść wiele korzyści dla zdrowia. Jest doskonałym sposobem na wzmocnienie odporności, kondycji oczu, skóry, mózgu i serca. Dzięki wysokiej zawartości pektyn (rodzaj błonnika), sprzyja procesom metabolicznym. Włączony do diety, pomoże w starciu z wolnymi rodnikami, chroniąc przed infekcjami sezonowymi i chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie i nowotwory.

Rokitnik może być spożywany nie tylko w postaci przetworów z jego owoców, ale też naparów z liści, soku z owoców i przygotowanej na ich bazie nalewki.

Jak zrobić nalewkę w rokitnika?

Potrzebne są trzy składniki:

1kg dojrzałych owoców rokitnika,

0,8 kg cukru,

0,8 l spirytusu (95 proc.)

Sposób przygotowania:

Umyte i osuszone owoce wkładamy do dużego słoja, zasypujemy cukrem i zalewamy spirytusem. Zakręcone naczynie odstawiamy w ciepłe, zacienione miejsce - optymalnie na 2 miesiące, pamiętając, by co kilka dni wstrząsnąć słojem. Po przecedzeniu, przelewamy nalewkę do karafki lub butelki i odstawiamy na kolejne 6 miesięcy (w chłodne miejsce). Po tym czasie jest gotowa do spożycia.