Kiedy kleszcze są aktywne? Wtedy lepiej uważać

Zdjęcie Sezon na kleszcze już się rozpoczął. Warto uważać, gdy spędzamy czas w plenerze / 123RF/PICSEL

Szczyt aktywności kleszczy w ciągu roku przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik. Jednak ze względu na ciepłe zimy, ich okres żerowania może się wydłużać w zależności od temperatury. W ciągu dnia kleszcze są najaktywniejsze od momentu pojawienia się pierwszej rosy do południa. Następnie uaktywniają się od godz. 16.00 do zmroku. Jeśli temperatura wynosi mniej niż 4 st. C, pajęczaki zapadają w letarg, a niekorzystne warunki przesypiają w ściółce.

Kleszcze: występowanie

Kleszcze możemy spotkać nawet we własnym ogródku, dlatego też ważna jest szczególna ostrożność. Groźne pajęczaki występują na łąkach, polanach i lasach, ale spotkać je możemy również w parkach czy zielonych terenach na osiedlach.

Dlatego tak ważne jest, by po spędzaniu czasu na łonie natury obejrzeć dokładnie swoje ciało i sprawdzić, czy nie "przyczepił się" do niego nieproszony gość. Kleszcze, które jeszcze nie zdołały napić się krwi są niewielkie. Im szybciej uda nam się pozbyć kleszcza, tym mniejsze będzie ryzyko zakażenia przenoszonymi przez niego chorobami. Po spacerze czy innej aktywności warto wziąć prysznic i w jego trakcie sprawdzić każde dziwne zgrubienie na skórze.

Kolor, który przyciąga kleszcze jak magnes

Zdjęcie Uwaga na kleszcze! Tych kolorów unikaj jak ognia - działają na nie jak magnes / 123RF/PICSEL

Jeśli planujemy wypoczynek czy aktywność w plenerze, warto zadbać o odpowiedni ubiór. Konieczne jest przede wszystkim zasłonięcie miejsc, w których kleszcze najbardziej "lubią" przebywać, przykładowo są to pachwiny.

Tutaj warto poruszyć kwestię koloru, który przyciąga kleszcze. Na początku warto zaznaczyć, że te niebezpieczne pajęczaki nie mają oczu, ale posiadają szczękoczułki z receptorami rejestrującymi stężenie dwutlenku węgla i kwasu mlekowego w pocie, ciepło i ruch powietrza. W praktyce oznacza to, że mogą precyzyjnie i skutecznie namierzyć swoją ofiarę.

Dr Tracy Zivin Tutela z New Jersey uważa, że kleszcze przyciągają jasne kolory. Ekspert sugeruje, aby na wycieczki czy spacery wkładać ciemne ubrania. Z drugiej strony to na białych ubraniach łatwiej zobaczyć nieproszonych gości. Chodzi o ich barwę - kleszcze są koloru czarnego lub ciemnoczerwonego.

Warto zakrywać maksymalnie nasze ciało, wybierając ubrania z długim rękawami i nogawkami. Przyda się również specjalny preparat odstraszający kleszcze.

- Kleszcze są ślepe, więc kolor naszej odzieży nie ma dla nich żadnego znaczenia. Kleszcze reagują na zapach potu. Przyciąga je też podwyższona temperatura ciała. Warto jednak do lasu czy na spacer założyć jasne ubranie - na jasnej tkaninie lepiej widać ciemne kleszcze - czytamy na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdjęcie Kleszcze to już prawdziwa plaga / 123RF/PICSEL

