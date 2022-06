Kleszcze w wielkim mieście – 8 faktów, które musisz o nich znać

- Powinniśmy zrobić to mechanicznie, na przykład za pomocą pęsety z zakrzywionymi końcami. Najważniejsze jest uchwycenie kleszcza za główkę możliwie jak najbliżej skóry oraz nieuciskanie jego tułowia. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób poleca, aby kleszcza usuwać, ciągnąc go prostopadle do skóry, bez ruchów rotacyjnych (sprzyjają oderwaniu lub zmiażdżeniu tułowia), w kierunku przeciwnym do ułożenia aparatu gębowego, stopniowo zwiększając siłę. Miejsce po usunięciu kleszcza należy odkazić, ręce i pęsetę starannie umyć

komentuje dr hab. med. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych z grupy LUX MED