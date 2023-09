Oto kasza inna niż wszystkie. Jedz, a serce ci tylko za nią podziękuje

W ciągu nocy nie dostarczamy płynów, więc naturalne jest iż po przebudzeniu odczuwamy pragnienie. Wiele osób próbuje ugasić je kawą lub herbatą, których z wielu względów nie zaleca się pić na pusty żołądek.

Zdecydowanie lepszą opcją będą napoje na bazie wody - poprawią one samopoczucie, dodadzą energii i pobudzą układ trawienny do działania. Ekspertom udało się ustalić, co najlepiej pić tuż po przebudzeniu. Wybór był oczywisty.

Co pić rano po przebudzeniu?

Napojem porannym najczęściej polecanym przed dietetyków jest szklanka niegazowanej wody - bez dodatków lub z odrobiną świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Dla lepszego smaku można również dodać pół łyżeczki miodu. Jak zadziała ten napój pity tuż po przebudzeniu? Z pewnością zapewni lepsze nawodnienie i podkręci metabolizm. Picie wody o poranku ponadto ma wiele innych korzyści, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę.

Pozytywnie oddziałuje na układ pokarmowy, pobudzając trawienie i niwelując zaparcia

Zapobiega zgadze - zmniejsza stężenie kwasów żołądkowych nagromadzonych w nocy

Reguluje działanie układu moczowego, limfatycznego i krwionośnego

Pomaga usuwać toksyny z organizmu

Wpływa pozytywnie na wygląd skóry - dogłębnie ją nawilża

Zmniejsza poziom kortyzolu, redukuje stres i napięcie

Dietetycy zalecają, by pić minimum jedną szklankę niegazowanej wody po przebudzeniu. Ten niepozorny nawyk może przynieść naprawdę ogromne efekty, które dostrzeżesz po upływie 30 dni.

Woda z cytryną to napój, który przygotujesz w kilka sekund. Po pewnym czasie przekonasz jak wspaniale działa na organizm

Dlaczego warto pić wodę z cytryną o poranku?

Wielu ekspertów ds. żywienia twierdzi, że picie wody z cytryną tuż po przebudzenia jest genialnym patentem pomocnym m.in. w walce z nadprogramowymi kilogramami. Taki napój wypijany każdego dnia na czczo:

daje uczucie sytości po posiłku na dłużej

zmniejszaja poziom insuliny

może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób krążenia i niektórych nowotworów

dostarcza potrzebnych elektrolitów

przyspiesza wydzielanie żółci

usprawnia utrzymanie odpowiedniej gospodarki kwasowo-zasadowej

przeciwdziała zaparciom

korzystnie oddziałuje na pamięć oraz koncentrację

